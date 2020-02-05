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05 февраля 2020, среда, 16:33 196
Судебная власть 2020-02-05T16:33:29+02:00
Українські Новини
САП обжаловала отказ суда арестовать экс-уполномоченного по делам ЕСПЧ Бабина

САП обжаловала отказ суда арестовать экс-уполномоченного по делам ЕСПЧ Бабина

Елизавета Кесельман
САП, Суд, Бабин, Арест Бабина
Борис Бабин. Фото: qha.com.ua
Борис Бабин. Фото: qha.com.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала отказ Высшего антикоррупционного суда отправить под домашний арест бывшего представителя Президента в Крыму, экс-правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Бориса Бабина, который подозревается в присвоении 54 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель ведомства.

По его словам, САП не согласна с решением суда, который 24 января вообще отказался избирать какую-либо меру пресечения Бабину.

Суд отклонил ходатайство САП, которая сначала просила арестовать Бабина, а потом изменила ходатайство на домашний арест.

Апелляционная жалоба подана в апелляционную палату Антикоррупционного суда.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро сообщило Бабину, экс-первому замминистра юстиции Наталье Бернацкой, бенефициару частной компании и трем лицам, приближенным к экс-депутату Верховной Рады Георгию Логвинскому (фракция "Народный фронт"), о подозрении в присвоении 54 млн гривен.

Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

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