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05 лютого 2020, середа, 16:19 3
Верховна Рада і партії 2020-02-05T16:33:49+02:00
Українські Новини
Депутат "Слуги народу" запропонувала не платити пенсію людям з "неправильними політичними поглядами"

Депутат "Слуги народу" запропонувала не платити пенсію людям з "неправильними політичними поглядами"

Ольга Фандорина
Єлизавета Богуцька, Пенсії, Пенсії на Донбасі
Богуцька Ліза Фото: Znaj.ua
Богуцька Ліза Фото: Znaj.ua

Нардеп від фракції “Слуга народу“ Єлизавета Богуцька, коментуючи законопроект про пенсії для жителів ОРДЛО заявила, що Україна не може виплачувати їм пенсії, оскільки невідомо не підтримують раптом ті пенсіонери Росію. Про це повідомляє канал "112 Україна".

Богуцька заявила, що пенсіонери, які залишилися на окупованій території Донбасу, не повинні отримувати пенсії з України, так як вони можуть розділяти проросійські погляди.

"Я категорично проти цього закону. Я переселенка, у нас величезна кількість переселенців, які практично нічого не отримали від держави. Нічого! А ми зараз будемо виплачувати пенсії пенсіонерам, які залишилися на окупованих територіях. Хто буде визначати, які погляди у тих пенсіонерів? Підтримують вони Росію чи ні? Ми їм будемо виплачувати? Зараз ми плюємо на всіх переселенців, які зараз потребують житло, у виплатах тут і нічого не отримують", - сказала Богуцька

Як повідомляли Українські Новини, Єлизавета Богуцька на передвиборному з'їзді партії "Слуга народу", близькою до Президента України Володимиру Зеленському, була представлена під №100 у списку кандидатів у депутати від цієї політоб'єднання.

Крім того, під час першого засідання нової Верховної Ради Ліза Богуцька пояснила, чому вирішили залишити Арсена Авакова на посаді глави МВС. Депутат написала комусь повідомлення в месенджері, що екс-президент Петро Порошенко готує переворот.

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