За разведение огня в лесу с нарушением правил безопасности увеличили штрафы

Верховная Рада увеличила штраф за уничтожение или повреждение леса в следствие нарушения пожарной безопасности до 2 тыс. гривен.

За принятие законопроекта №1149 в целом проголосовали 322 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Документом предусмотрено наложение штрафа на граждан от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас - от 425 гривен до 850 гривен) и на должностных лиц - от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. (от 850 гривен до 1 700 гривен).

Также предусмотрено за нарушение требований пожарной безопасности в лесах наложение штрафа на граждан от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (425 – 850 гривен) и на должностных лиц - от 50 до 100 (850 – 1 700 гривен) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме этого, уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем, а также нарушение требований пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара или распространению его на значительной площади влекут наложение штрафа на граждан от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 – 1 700 гривен) и на должностных лиц - от 60 до 120 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 020 – 2 040 гривен).

Как сообщали Українські Новини, Рада запретила сплошную вырубку лесов на склонах карпатских гор.

В июле Президент Владимир Зеленский подписал указы о противодействии контрабанде на таможне, незаконной вырубке лесов и улучшении доступа к мобильному интернету.