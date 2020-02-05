Всемирный день "Нутеллы" и бойскаутов: что 5 февраля отмечают в мире и Украине

Cегодня, 5 февраля, Всемирный день "Нутеллы" (World Nutella Day), а также Международный день бойскаутов.

5 февраля отмечают международный день "Нутеллы"

Кроме того, 5 февраля отмечается День разукрашивания планов на будущее и День эрудита.

В США сегодня День душа с другом (National Shower with a Friend Day), а также Национальный день метеоролога и День шоколадного фондю.

В Мексике отмечают День конституции.

5 февраля в Конго отмечают День президента.

По христианскому календарю, 5 февраля чтут Святую Агату, деву и мученицу.

В народе отмечают День Агафия-полухлебника. Считалось, что в этот день духи перевоплощаются в нищих и бездомных. По традиции, всем нуждающимся старались в этот день помочь хлебом и ночлегом.

Именины отмечают:

Агафангел

Геннадий

Евсевий

Климент

Мавсима (Максим)

Павлин

Саламано (Соломон)

Федор

Феоктист.

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 5 февраля, в Украине днем -1...+8 градусов, ночью -1...+7 градусов. Почти по всей территории Украины прогнозируют сильный снег и усложнение ситуации на дорогах. На Юге - сильный дождь. Ветер 7-12 м/с.

Курс валют

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара повысился на 23,13 коп. и составляет 24,8523 UAH/USD. Курс гривны к евро на 5 февраля установлен на уровне 27,4556 UAH/EUR.

Люди, рожденные в этот день под знаком Водолей. Тем временем, Українські Новини уже писали, что обещают звезды всем знакам зодиака на 5 февраля.