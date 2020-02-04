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04 февраля 2020, вторник, 21:45 96 Инфографика
Общество 2020-02-04T21:46:08+02:00
Українські Новини
За 2019 год в Украине зарегистрировали в 6 раз больше браков, чем разводов

За 2019 год в Украине зарегистрировали в 6 раз больше браков, чем разводов

Елизавета Кесельман
Браки, Бракосочетание, Минюст, Разводы, Количество разводов и браков
Свадьба.Фото: pixabay
Свадьба.Фото: pixabay

За прошедший 2019 год количество зарегистрированных браков в 6 раз превысило количество разводов. Об этом передает персс-служба Министерства юстиции в Facebook.

Скриншот: facebook.com/minjust.officialСкриншот: facebook.com/minjust.official

"В 6 раз больше браков, чем разводов. Такова официальная статистика по 2019 год. Давайте в 2020 сделаем этот отрыв еще больше",- говорится в сообщении.

Количество разводов и зарегистрированных браков за 2019 год.Фото:facebook.com/minjust.official/Количество разводов и зарегистрированных браков за 2019 год.Фото:facebook.com/minjust.official/

По данным Минюста, прошлый 2019 год в Украине зарегистрировали 237,858 браков и 38,572 разводов.

Согласно статистике, больше всего браков зарегистрировано в Киевской области (27,998), на втором месте – Днепропетровская область (20,187), на третьем – Харьковская (16,834).

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров хотел предложить Верховной Раде разрешить нотариусам регистрировать браки.

Также с 2019 года в Украине можно повторно расписаться в ЗАГСЕ, чтобы "освежить чувства".

Кроме того, мы рассказали о мифах и суевериях бракосочетаний, а также о том, можно ли играть свадьбу в високосный год.

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