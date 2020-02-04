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04 февраля 2020, вторник, 18:56 14
Шоу-бизнес 2020-02-04T18:57:52+02:00
Українські Новини
Памела Андерсон разошлась с пятым супругом через 12 дней после брака

Памела Андерсон разошлась с пятым супругом через 12 дней после брака

Елизавета Кесельман
Звезды Голивуда, Шоу-бизнес, Звездные пары, Джон Питерс, Памела Андерсон
Памела Андерсон и Джон Питерс.Фото: Real-Vin
Памела Андерсон и Джон Питерс.Фото: Real-Vin

Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон, ранее поведавшая историю тяжелого детства, объявила о разводе с пятым мужем, продююссером ленты "Звезда родилась", 74-летним Джоном Питерсом. Об этом передает издание The Hollywood Reporter.

В комментарии изданию Андерсон отметила, что они с супругом некоторое время проведут вдали друг от друга, чтобы понять свои ожидания от совместной жизни.

"Меня тронуло, как вы тепло отнеслись к моему с Джоном союзУ. Мы были очень благодарны за вашу поддержку. Мы решили провести некоторое время отдельно, чтобы проанализировать то, что мы хотим от жизни и друг от друга. Жизнь - это путешествие, а любовь - это процесс. Помня об этом, мы решили отложить оформление свидетельства о браке и довериться этому процессу. Спасибо, что уважаете нашу личную жизнь", - сказала Андерсон.

Андерсон и Питерс тайно поженились 20 января в Малибу. Их отношения длятся более 30-ти лет, однако тогда паре не удалось сохранить свои отношения.

У обеих супругов это пятый брак. У Памелы Андерсон двое сыновей от первого брака с рокером Томми Ли, у Джона Питерса – 5 детей от экс- супруги Барбары Стрейзанд.

Как сообщали Українські Новини, Ранее Памела Андерсон вступилась за Вайнштейна и обвинила его жертв в беспечности и лицемерии.

Также экс-супруг Памелы Андерсон,музыкант Томми Ли, обвинил их сына Брэндона в избиении.

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