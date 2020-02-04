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04 февраля 2020, вторник, 17:12 32
Судебная власть 2020-02-04T19:00:03+02:00
Українські Новини
Судье "ДНР" заочно дали 8 лет тюрьмы за совершение суда над украинцами по местному "уголовному кодексу"

Судье "ДНР" заочно дали 8 лет тюрьмы за совершение суда над украинцами по местному "уголовному кодексу"

Елизавета Кесельман
Суд, Судья, Уголовный кодекс, ДНР, Приговор, Госизмена
Суд Фото: 5 канал
Суд Фото: 5 канал

Арбитражный суд Донецкой области заочно приговорил к 8 годам тюрьмы судью самопровозглашенной "Донецкой народной республики" за приведение приговоров отбывающим наказание украинцам в соответствие с так называемым уголовным кодексом псевдореспублики.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области, передают Українськi Новини.

Арбитражный суд заочно вынес обвинительный приговор в отношении так называемого судьи ДНР по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса.

В ходе специального судебного производства установлено, что 9 января 2015 года мужчина на основании указа главы террористической организации ДНР занял должность судьи так называемого Центрально-городского межрайонного суда Макеевки и систематически принимал участие в судебных заседаниях в качестве судьи.

В частности, он рассматривал судебные производства по приведению приговоров гражданам Украины, которые отбывают наказание в ДНР, в соответствие с так называемым уголовным кодексом псевдореспублики.

Поскольку обвиняемый продолжает находиться на неподконтрольной украинской власти территории, наказание ему назначено заочно - 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали Українськi Новини, в январе Святошинский районный суд Киева приговорил к 12 годам тюрьмы судью Красногвардейского районного суда АР Крым за государственную измену.

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