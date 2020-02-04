Судье "ДНР" заочно дали 8 лет тюрьмы за совершение суда над украинцами по местному "уголовному кодексу"

Арбитражный суд Донецкой области заочно приговорил к 8 годам тюрьмы судью самопровозглашенной "Донецкой народной республики" за приведение приговоров отбывающим наказание украинцам в соответствие с так называемым уголовным кодексом псевдореспублики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области, передают Українськi Новини. Арбитражный суд заочно вынес обвинительный приговор в отношении так называемого судьи ДНР по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса. В ходе специального судебного производства установлено, что 9 января 2015 года мужчина на основании указа главы террористической организации ДНР занял должность судьи так называемого Центрально-городского межрайонного суда Макеевки и систематически принимал участие в судебных заседаниях в качестве судьи. В частности, он рассматривал судебные производства по приведению приговоров гражданам Украины, которые отбывают наказание в ДНР, в соответствие с так называемым уголовным кодексом псевдореспублики. Поскольку обвиняемый продолжает находиться на неподконтрольной украинской власти территории, наказание ему назначено заочно - 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Как сообщали Українськi Новини, в январе Святошинский районный суд Киева приговорил к 12 годам тюрьмы судью Красногвардейского районного суда АР Крым за государственную измену.