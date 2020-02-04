Музей Яд Вашем извинился за искажение исторических фактов о Второй мировой войне в пользу интересам Путина

Музей памяти жертв Холокоста Яд Вашем в Израиле, где ранее прошел Всемирный форум, посвященный 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря смерти Освенцим, извинился за искажение фактов о роли СССР во Второй мировой войне "в угоду и дипломатическим интересам Владимира Путина". Об этом передает израильская газета Haaretz.

Отмечается, что в письме принесли извинения за отсутствие упоминания об ответственности и преступлениях СССР за начало Второй мировой войны. Также ничего не было сказано про раздел Польши между СССР и Германией в 1939 году в результате пакта Молотова-Риббентропа, а на представленных картах неверно были указаны границы Польши и ее соседей и не содержалось никаких отсылок к Украине, находящейся в конфликте с нынешними российскими властями, перечисляется в письме Яд Вашем.

Как отмечается в письме, организацией форума занимался Моше Кантон, президент Европейского еврейского конгресса. У него тесные связи с Путиным, а журнал Forbes оценивал состояние Кантона в 2018 году в $3,7 млрд, ставя его на 29-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России.

Как сообщали Українські Новини, Путин на выступлении в Израиле рассказал о русофобии без уточнения, в чем именно она заключается.

Также в Израиле арестовали подозреваемого в покушении Путина, но после задержания суд сразу же его отпустил.