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04 февраля 2020, вторник, 13:32 28
Верховная Рада и партии 2020-02-04T13:40:01+02:00
Українські Новини
Нардеп Лабазюк допускает манипуляции при голосовании за законы о рынке земли, труде и адвокатской монополии

Нардеп Лабазюк допускает манипуляции при голосовании за законы о рынке земли, труде и адвокатской монополии

Жора Шокин
Лабазюк, Верховная Рада, Рынок земли, Трудовой кодекс, Адвокатская монополия, Конституция, Зеленский, Слуга народа
Сергей Лабазюк Фото: YouTube
Сергей Лабазюк Фото: YouTube

Депутат Верховной Рады Сергей Лабазюк (внефракционный) не исключает, что власть прибегнет к манипуляциям при принятии законов о рынке земли, Трудового кодекса и отмене адвокатской монополии.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Манипуляции осуществляются в Верховной Раде ежедневно. К ним прибегали как в прошлом созыве так и в нынешнем. Мы от этого никуда не денемся. Однако манипуляции в политике, в парламенте с каждым созывом, с каждым годом становятся все более и более изощренными. И когда есть большинство у "Слуги народа" мы понимаем, что там есть целый набор инструментов влияния не только на своих депутатов, но и на депутатов других фракций", - сказал он.

По его словам, власть намерена любой ценой принять закон по рынку земли.

"Главное чтобы продавалась земля... В законы прописаны некоторые нормы, которые нарушают права и затрагивают интересы граждан Украины в части возможности приобрести землю. Если мы говорим, что каждый рядовой гражданин должен подтвердить происхождение своих денег на покупку земли, то давайте будем откровенными до конца - в селе или городе человек либо был на заработках либо занимался фермерством. И он не сможет официального подтвердить, где он взял 10 тыс долларов, которые у него есть в наличии. Соответственно, у него не будет права купить землю", - отметил нардеп.

Он добавил, что закон существенно урезает возможности граждан покупать землю.

Кроме того, парламентарий считает, что в новом Трудовом кодексе, который предлагает власть, права гражданина Украины существенно сужаются.

"С политической точки зрения власть спешит и непрофессионально подходит к вопросам, которые она считает актуальными. С другой стороны, мы осознаем, что через полгода или год придется возвращаться назад к этим вопросам и вносить в них правки, совершенствовать", - убежден Лабазюк.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Верховной Рады Михаил Цимбалюк ("Батьківщина") считает, что в сессионном зале не наберется 300 голосов, необходимых для поддержки законопроекта об отмене адвокатской монополии в редакции, принятой в первом чтении.

Бывший министр аграрной политики Игорь Швайка считает, что инициированные властью законопроекты о рынке земли, новый Трудовой кодекс, а также законопроект об отмене адвокатской монополии направлены на то, чтобы ликвидировать все существующие на сегодня достижения.

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