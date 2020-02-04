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04 февраля 2020, вторник, 11:38 20
Судебная власть 2020-02-04T11:40:33+02:00
Українські Новини
Экс-начальнику отдела Генпрокуратуры Щербине продлили ношение браслета и запрет на выезд за границу

Экс-начальнику отдела Генпрокуратуры Щербине продлили ношение браслета и запрет на выезд за границу

Таня Войтюк
Игорь Щербина, Высший антикоррупционный суд, ВАКС, Арест, Электронный браслет, Выезд за границу
Высший антикоррупционный суд Украины Фото: slovoidilo.ua
Высший антикоррупционный суд Украины Фото: slovoidilo.ua

Высший антикоррупционный суд продлил бывшему начальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игорю Щербине обязательство носить электронный браслет и не покидать Украину до 2 марта.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Сергей Вернидубов.

"Суд продлил обязательства в полном объеме. Мы не возражали", - сказал он.

Адвокат отметил, что защита просила суд уменьшить сумму залога, однако суд оставил в силе залог в размере 2,1 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини,  Высший антикоррупционный суд арестовал Щербину и установил залог в размере 2,1 миллиона гривен.

После внесения залога в размере 2 миллиона гривен он вышел из следственного изолятора.

3 декабря 2019 года НАБУ сообщило Щербине о подозрении в вымогательстве 150 тыс. долларов взятки за закрытие дела Государственного бюро расследований.

Вскоре 23 декабря Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд арестовать имущество бывшего начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Щербины.

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