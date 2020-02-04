Экс-начальнику отдела Генпрокуратуры Щербине продлили ношение браслета и запрет на выезд за границу

Высший антикоррупционный суд продлил бывшему начальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игорю Щербине обязательство носить электронный браслет и не покидать Украину до 2 марта. Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Сергей Вернидубов. "Суд продлил обязательства в полном объеме. Мы не возражали", - сказал он. Адвокат отметил, что защита просила суд уменьшить сумму залога, однако суд оставил в силе залог в размере 2,1 млн гривен. Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд арестовал Щербину и установил залог в размере 2,1 миллиона гривен. После внесения залога в размере 2 миллиона гривен он вышел из следственного изолятора. 3 декабря 2019 года НАБУ сообщило Щербине о подозрении в вымогательстве 150 тыс. долларов взятки за закрытие дела Государственного бюро расследований. Вскоре 23 декабря Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд арестовать имущество бывшего начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Щербины.