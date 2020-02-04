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04 лютого 2020, вівторок, 11:30 378
Транспорт 2020-02-04T14:15:04+02:00
Українські Новини
Deutsche Bahn можуть надати лише консультаційну допомогу "Укрзалізниці", проблем вони не розв’яжуть, - німецьк

Deutsche Bahn можуть надати лише консультаційну допомогу "Укрзалізниці", проблем вони не розв’яжуть, - німецькі ЗМІ

Павло Твердохліб
Укрзалізниця, DB, Deutsche Bahn, Олексій Гончарук, Залізна дорога
Deutsche Bahn і Укрзалізниця Фото: latifundist.com
Deutsche Bahn і Укрзалізниця Фото: latifundist.com

Німецькі партнери не розуміють, навіщо їх кличуть на українську "Укрзалізницю", оскільки проблеми, які є у відомстві, повинні бути розв’язані без втручання ззовні. Про це йдеться в статті на німецькому ресурсі mdr.de.

У публікації стверджується, що німецькі фахівці можуть надати технічні консультації, проте не зможуть допомогти у більшості проблем, які є на "УЗ".

"Deutsche Bahn приєднується до української залізниці "Укрзалізниця". DB планує надавати підприємницькі й технічні консультації та підтримку українській залізниці протягом найближчих декількох років. В "Укрзалізниці" є величезні проблеми з інфраструктурою та корупцією. Однак навіть українські експерти сумніваються, чи зможе DB допомогти. Зокрема, з проблемами зносу", - йдеться у статті.

У публікації є цитата колишнього заступника міністра інфраструктури Олександра Кави, який стверджує, що німцям вдалося збудувати сучасну залізницю завдяки величезним державним субсидіям. І якби Україна могла інвестувати понад 10 млрд євро на рік у свою залізницю, то співпраця із DB не знадобилая б.

Автор нагадує, що йдеться лише про консультування з боку німців, проте навряд чи партнери з DB зможуть здолати корупцію, яка процвітає на "Укрзалізниці" багато десятиліть.

"Кажуть, що ситуація настільки погана, що прем'єр-міністр Гончарук відкрито говорив про "тотальну корупцію" наприкінці 2019 року. Різні впливові групи на залізницях витягнуть величезну вигоду з попередніх результатів тендера, експлуатаційні локомотиви будуть відправлятися не за маршрутом в інтересах громадян, а туди, де можна зібрати більше грошей у приватному порядку. Розірвати це замкнене коло не вдавалося роками", - ідеться у статті.

Нагадаємо, в уряді заявили, що планують віддати "Укрзалізницю" в управління німецькому національному оператору залізниці Deutsche Bahn на 10 років. Пізніше у німецькій компанії спростували заяву Олексія Гончарука.

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