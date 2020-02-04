Полиция задержала подозреваемого в поджоге шин у 2 райотделов полиции и СИЗО во Львове

Сотрудники полиции задержала подозреваемого в поджоге автомобильных шин у двух райотделов полиции и следственного изолятора во Львове 3 февраля.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По его словам, поджоги были совершены у Галицкого райотдела полиции на ул. Мартовича, Шевченковского райотдела на ул. Кучера и возле СИЗО на ул. Данилишиных.

Мужчина задержали в центре Львова на пр. Свободы.

Ему 39 лет, он является жителем Львова.

Начато уголовное производство по ч. 1, ст. 296 (хулиганство), ему грозит до 5 лет ограничения свободы.

Ведется расследование.

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