В Черноморском порту железную дорогу засыпало тоннами серы

В Черноморском порту в результате обвала стены бунта (бункера насыпного груза) произошло высыпание гранулированной серы на железнодорожные пути. При этом перевернулся один из вагонов грузового поезда. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба терминала №1 ГП "МТП "Черноморск".

Портовики взялись за ликвидацию аварии, не проинформировав о происшествии ни работников Одесского облуправления ГСЧС, ни местную полицию.

По словам заместителя руководителя отдела коммуникаций Одесского главка Нацполиции Светланы Белецкой, руководство ГУ НП в области направило правоохранителей в морской порт, когда о происшествии стало известно из СМИ.

Белецкая заверила, что полиция выяснит причины и масштабы аварии на терминале №1, специализирующемся на перевалке химических грузов.

Напомним, что ранее в Бердянске центральный проспект засеяли зерном.

А еще - в Николаеве перевернулась фура с кукурузой, а в Днипре - с мандаринами.