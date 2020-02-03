подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.7
˟
03 февраля 2020, понедельник, 23:26 333
Происшествия 2020-02-03T23:26:54+02:00
Українські Новини
В Черноморском порту железную дорогу засыпало тоннами серы

В Черноморском порту железную дорогу засыпало тоннами серы

Ольга Фандорина
Авария, Черноморский порт, Порт, Сера

В Черноморском порту в результате обвала стены бунта (бункера насыпного груза) произошло высыпание гранулированной серы на железнодорожные пути. При этом перевернулся один из вагонов грузового поезда. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба терминала №1 ГП "МТП "Черноморск".

Портовики взялись за ликвидацию аварии, не проинформировав о происшествии ни работников Одесского облуправления ГСЧС, ни местную полицию.

По словам заместителя руководителя отдела коммуникаций Одесского главка Нацполиции Светланы Белецкой, руководство ГУ НП в области направило правоохранителей в морской порт, когда о происшествии стало известно из СМИ.

Белецкая заверила, что полиция выяснит причины и масштабы аварии на терминале №1, специализирующемся на перевалке химических грузов.

Напомним, что ранее в Бердянске центральный проспект засеяли зерном.

А еще - в Николаеве перевернулась фура с кукурузой, а в Днипре - с мандаринами.

Больше новостей о: Авария Черноморский порт Порт Сера

Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений
Украина рассчитывает на помощь Турции в освобождении политзаключенных, - Зеленский
Новости
Минздрав пообещал тест-системы на коронавирус уже на следующей неделе 23:55
Авария с серой. Фото: ДП
В Черноморском порту железную дорогу засыпало тоннами серы 23:26
В Одесском СИЗО насмерть забили заключенного 22:52
Коронавирус не подтвердился у двух украинцев, прилетевших из Китая 22:18
Прокуратура настаивает на принудительной госпитализации в психучреждение "минера моста Метро" Белько 21:36
больше новостей
Размножение коронавируса. Фото: твиттер/@srilankаglobal
Опубликованы снимки размножения нового коронавируса 10:55
Депутат Брагар не хочет продавать свою кошку, чтоб заплатить коммуналку 19:04
В "Борисполе" двух пассажиров, вернувшихся из Китая, госпитализировали 16:15
Мем про продажу собак для оплаты коммуналки. Фото: Фейсбук/Александр Бабак
Соцсети взорвались фотожабами и мемами на совет Брагаря "продать собаку для оплаты коммуналки" 12:19
В 1 квартале 2020 потребители с автономным отоплением оплатят доставку газа на 50% меньше 09:40 Пресс-релиз
больше новостей
Это бездарное правительство должно быть отправлено в отставку, – Бойко 16:54
Стоимость аренды сельхозземли в Винницкой области достигла уровня Восточной Германии, - Анатолий Пешко 17:12
Я не могу просто "проглотить": секретарь НСЖУ заявил, что отзывает свой голос за Зеленского 18:42
Депутат Брагар не хочет продавать свою кошку, чтоб заплатить коммуналку 19:04
Коронавирус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·
Последние данные о вспышке коронавируса: число заболевших превысило 17 тыс. человек 08:10
больше новостей
Суд оставил в силе арест подозреваемой в убийства Шеремета Кузьменко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok