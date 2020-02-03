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03 февраля 2020, понедельник, 20:48 260
Общество 2020-02-03T20:48:11+02:00
Українські Новини
Турецкие военные помогут украинским на морской границе в Черном море

Турецкие военные помогут украинским на морской границе в Черном море

Ольга Фандорина
Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Украина, Морская граница
Зеленский и Эрдоган. Скриншот: видео/ Офис Президента
Зеленский и Эрдоган. Скриншот: видео/ Офис Президента

Украина и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое поможет Украине повысить уровень безопасности на морском южной границе в акватории Черного моря. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

Он заявил, что сотрудничество Украины и Турции будет расширяться по следующим направлениям: совместное производство высокоточных противотанковых средств; ремонт и эксплуатация вертолетов; поставка авиационных двигателей; сотрудничество в области противодействия беспилотным авиационным комплексам; транспортная авиация и тренажерные комплексы.

"Тесное сотрудничество с турецкими партнерами поможет нам повысить уровень безопасности на нашей морской южной границе - в акватории Черного моря. Вместе с тем, улучшение возможностей противовоздушной обороны в рамках совместного участия в программах НАТО", - написал министр.

Для реализации этого соглашения уже запланированы визит министра обороны Турции Хулуси Акара в Украину и визит делегации Минобороны Украины в Турцию.

Офис президента сообщает, что в Киеве "принято важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинская армия получит финансовую помощь от турецких партнеров".

Как сообщали Українськi Новини, 21 сентября 2019 года Украина и Турция сообщили о намерении подписать соглашение о взаимном признании водительских удостоверений.

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