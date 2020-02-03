Украина и Турция намерены увеличить товарооборот до $10 млрд подписанием договора о свободной торговле

Украина и Турция рассчитывают на увеличение взаимного товарооборота с 4 млрд долларов до 10 млрд долларов после подписания соглашения о зоне свободной торговли.

Об этом на совместной пресс-конференции в Киеве заявили Президент Владимир Зеленский и Президент Турции Реджеп Эрдоган, передают Українські Новини.

"У нас есть очень амбициозная цель - повысить объемы двухсторонней торговли до 10 млрд долларов США",- сказал Зеленский.

Эрдоган высказал уверенность, что товарооборот между Украиной и Турцией после подписания соглашения о зоне свободной с легкостью достигнет 10 млрд долларов в следующем году.

При этом стороны не уточнили, когда это соглашение может быть подписано.

По результатам переговоров в понедельник, министерства экономики и торговли двух стран подписали меморандум о взаимопонимании по переговорам по соглашению о зоне свободной торговли.

Зеленский и Эрдоган отметили, что таким образом стороны подтвердили намерение заключить соглашение о свободной торговле и дали импульс представителям, которые работают над текстом этого соглашения.

Стороны также договорились активизировать сотрудничество в транспортной сфере, в частности в интермодальных и паромных перевозок.

Зеленский также отметил важность для сторон диверсификации источников энергоснабжения, сообщив, что они с Эрдоганом обсудили возможность транспортировки каспийского газа в Украину.

Стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве в оборонно-промышленной сфере и

договорились дать импульс сотрудничеству в авиационной отрасли, в частности в строительстве и поставке самолетов Ан-178.

Как сообщали Українськи Новини, в понедельник Эрдоган пребывает с визитом в Украине.

Украина и Турция ведут переговоры по подготовке соглашения о ЗСТ с 2010 года.

Эрдоган прогнозировал подписание соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией в 2016 году.

Товарооборот между Украиной и Турцией в 2018 году составил 4,042 млрд долларов, в 2017 году 3,8 млрд долларов.