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03 лютого 2020, понеділок, 19:02 10
Зовнішня політика 2020-02-03T19:07:42+02:00
Українські Новини
Україна і Туреччина мають намір збільшити товарообіг до $10 млрд підписанням договору про вільну торгівлю

Україна і Туреччина мають намір збільшити товарообіг до $10 млрд підписанням договору про вільну торгівлю

Елизавета Кесельман
Володимир Зеленський, Реджеп Таїп Ердоган, Українсько-турецький форум, Зона вільної торгівлі
Зеленський і Ердоган. Скріншот: відео/ Офіс Президента
Зеленський і Ердоган. Скріншот: відео/ Офіс Президента

Україна і Туреччина розраховують на збільшення взаємного товарообігу з 4 млрд до 10 млрд доларів після підписання угоди про зону вільної торгівлі.

Про це на спільній прес-конференції в Києві заявили Президент Володимир Зеленський і Президент Туреччини Реджеп Ердоган, передають Українські Новини.

"У нас є дуже амбітна мета - підвищити обсяги двосторонньої торгівлі до 10 млрд доларів США",- сказав Зеленський.

Ердоган висловив упевненість, що товарообіг між Україною і Туреччиною після підписання угоди про зону вільної торгівлі із легкістю досягне 10 млрд доларів в наступному році.

При цьому сторони не уточнили, коли ця угода може бути підписана.

За результатами переговорів у понеділок, міністерства економіки і торгівлі двох країн підписали меморандум про взаєморозуміння щодо переговорів щодо угоди про зону вільної торгівлі.

Зеленський і Ердоган зазначили, що таким чином сторони підтвердили намір укласти угоду про вільну торгівлю і дали імпульс представникам, які працюють над текстом цієї угоди.

Сторони також домовилися активізувати співпрацю в транспортній сфері, зокрема в інтермодальних і поромних перевезень.

Зеленський також відзначив важливість для сторін диверсифікації джерел енергопостачання, повідомивши, що вони з Ердоганом обговорили можливість транспортування каспійського газу в Україну.

Сторони висловили зацікавленість у співпраці в оборонно-промисловій сфері і домовилися дати імпульс співпраці в авіаційній галузі, зокрема у будівництві та постачання літаків Ан-178.

Як повідомляли Українськи Новини", у понеділок Ердоган перебуває з візитом в Україні.

Україна і Туреччина ведуть переговори з підготовки угоди про ЗВТ з 2010 року.

Ердоган прогнозував підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною в 2016 році.

Товарообіг між Україною і Туреччиною в 2018 році склав 4,042 млрд доларів, у 2017 році 3,8 млрд доларів.

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