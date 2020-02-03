Україна і Туреччина мають намір збільшити товарообіг до $10 млрд підписанням договору про вільну торгівлю

Україна і Туреччина розраховують на збільшення взаємного товарообігу з 4 млрд до 10 млрд доларів після підписання угоди про зону вільної торгівлі. Про це на спільній прес-конференції в Києві заявили Президент Володимир Зеленський і Президент Туреччини Реджеп Ердоган, передають Українські Новини. "У нас є дуже амбітна мета - підвищити обсяги двосторонньої торгівлі до 10 млрд доларів США",- сказав Зеленський. Ердоган висловив упевненість, що товарообіг між Україною і Туреччиною після підписання угоди про зону вільної торгівлі із легкістю досягне 10 млрд доларів в наступному році. При цьому сторони не уточнили, коли ця угода може бути підписана. За результатами переговорів у понеділок, міністерства економіки і торгівлі двох країн підписали меморандум про взаєморозуміння щодо переговорів щодо угоди про зону вільної торгівлі. Зеленський і Ердоган зазначили, що таким чином сторони підтвердили намір укласти угоду про вільну торгівлю і дали імпульс представникам, які працюють над текстом цієї угоди. Сторони також домовилися активізувати співпрацю в транспортній сфері, зокрема в інтермодальних і поромних перевезень. Зеленський також відзначив важливість для сторін диверсифікації джерел енергопостачання, повідомивши, що вони з Ердоганом обговорили можливість транспортування каспійського газу в Україну. Сторони висловили зацікавленість у співпраці в оборонно-промисловій сфері і домовилися дати імпульс співпраці в авіаційній галузі, зокрема у будівництві та постачання літаків Ан-178. Як повідомляли Українськи Новини", у понеділок Ердоган перебуває з візитом в Україні. Україна і Туреччина ведуть переговори з підготовки угоди про ЗВТ з 2010 року. Ердоган прогнозував підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною в 2016 році. Товарообіг між Україною і Туреччиною в 2018 році склав 4,042 млрд доларів, у 2017 році 3,8 млрд доларів.