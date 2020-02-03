Украинские неуправляемые ракеты РС-80 приняты на вооружение ВСУ

После нескольких лет испытаний отечественные 80-мм неуправляемые авиационные ракеты РС-80, предназначенные для поражения наземных целей, приняты на вооружение Вооруженных Силах Украины в то время, как в Украине испытывают обновленные и модернизированные бронеавтомобили "Козак-2".

В частности, на вооружение приняты неуправляемые авиационные ракеты РС-80 с кумулятивно-осколочной боевой частью и РС-80ГММ с габаритно-массовым эквивалентом боевой части, сообщает Military Pages.

Ракетные снаряды РС-80 спроектированы ГАХК "Артем" для вооружения самолетов, вертолетов, а также наземных платформ с использованием штатных пусковых блоков. Во время проведения государственных испытаний осуществлялись пуски ракет с наземных платформ, вертолетов и самолетов, по результатам которых было признано их соответствие тактико-техническим характеристикам.

Неуправляемые авиационные ракеты РС-80 предназначены для уничтожения живой силы противника, бронетехники, фортификационных сооружений и других целей. Для обеспечения наиболее эффективного уничтожения противника, конструкторы ГАХК "Артем" предусмотрели оснащение РС-80 различными боевыми частями и детонаторами.

Например, оснащение ракеты пучкового-осколочной боевой частью с программируемым подрывателем позволит осуществлять подрыв непосредственно в воздухе в нескольких метрах от цели, что значительно повышает эффективность ее поражения. При этом дальность поражения наземных целей более 7 километров. Кроме того, РС-80 может оснащаться и кумулятивной боевой частью, для уничтожения бронетехники противника.

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