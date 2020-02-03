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03 февраля 2020, понедельник, 15:51 562
Экономика 2020-02-03T15:57:52+02:00
Українські Новини
Суд утвердил мировое соглашение о признании "Укртрансгазом" газа в ПХГ на 15 млрд гривен за "Укрнефтью"

Суд утвердил мировое соглашение о признании "Укртрансгазом" газа в ПХГ на 15 млрд гривен за "Укрнефтью"

Ярина Вацяк
Нефтегаз, Укртрансгаз, ПХГ, Укрнефть
Укрнефть
Укрнефть

Суд утвердил мировое соглашение о признании оператором подземных хранилищ газа компанией "Укртрансгаз" газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) почти на 15 млрд гривен за крупнейшей нефтедобывающей компанией "Укрнефть".

Об этом сообщил исполнительный директор группы Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"На прошлой неделе было подписано и утверждено судом мировое соглашение между "Укртрансгазом" и "Укрнефтью" о признании за "Укрнефтью" указанных выше объемов газа (2 млрд куб. м) в хранилищах "Укртрансгаза". Теперь "Укрнефть" передает этот газ "Нефтегазу" по заключенному договору купли-продажи этого газа", - написал он.

Также Витренко отметил, что данное соглашение предусматривает возвращение данного объема газа "Укрнефти" в случае невыполнения "Нефтегазом" своих обязательств в части выплаты средств за газ до 1 апреля 2020 года.

Помимо выплаты "Укрнефти" почти 15 млрд гривен за газ, "Нефтегаз" должен перечислить "Укрнефти" 14,6 млрд гривен предоплаты за газ, который "Укрнефть" будет добывать и передавать НАКу в будущие периоды.

Соглашение предусматривает, что источником средств должна быть компенсация из госбюджета "Нефтегазу" за возложенные на него спецобязательства.

А "Укрнефть"  должна использовать эти средства для погашения налоговых обязательств.

Как сообщали Українськi Новини, долги "Укрнефти" перед государством продолжают расти.

Правление "Нефтегаза" решило вернуть "Укрнефти" спорные 2 млрд куб. м природного газа.

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