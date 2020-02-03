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03 февраля 2020, понедельник, 13:53 64
Транспорт 2020-02-03T13:56:46+02:00
Українські Новини
"Укрзализныця" вводит услугу доставки ручной клади

"Укрзализныця" вводит услугу доставки ручной клади

Александр Дмитриенко
Укрзализниця, Ручная кладь

Акционерное общество "Укрзализныця" в пилотном режиме ввела услугу доставки ручной клади.

Об этом говорится в сообщении компании,  передают Українськi Новини.

"Укрзализныця" вводит новую услугу для пассажиров - доставку ручной клади в/из поезда. Уже с 3 февраля этого года услуга будет предоставляться в пилотном режиме в трех поездах. Так, железнодорожники отработают механизм предоставления услуги на вокзалах "Киев-Пассажирский", "Днипро", "Львов", "Харьков-Пассажирский" и в поездах №79/80 "Днипро - Киев - Днипро", №92/91 "Львов - Киев - Львов", №63/64 "Харьков - Киев - Харьков"", - говорится в сообщении.

В частности, пассажирам будет предлагаться доставка ручной клади с вокзала до вокзала или адресная - от двери до двери.

Заказ адресной доставки предусматривает, что курьер сам заберет кладь и доставит по конечному адресу.

Стоимость услуги составит 200 гривен, если доставка будет осуществляться от вокзала до вокзала, и 350 гривен - от двери до двери.

Согласно сообщению, услуга предоставляется по желанию пассажира, который имеет проездной документ и совершает поездку от станции начального отправления до конечной станции прибытия поезда.

К перевозке принимается ручная кладь пассажира весом до 36 кг включительно.

"Укрзализныця" делает очередной вклад в улучшение сервиса для своих пассажиров. Конечно, пользоваться новыми услугами сможет любой, но особенно полезными они будут для семей с детьми, пожилых людей, путешествующих самостоятельно, а также для людей с инвалидностью", - прокомментировал член правления компании Марчин Целеевский.

Как сообщали Українськi Новини, Deutsche Bahn все-таки будет консультировать "Укрзализныцю" в вопросах оперативного управления

Кабмин одобрил увольнение Кравцова с должности предправления "Укрзализныци"

 

 

 

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