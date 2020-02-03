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03 февраля 2020, понедельник, 13:34 106
Внешняя политика 2020-02-03T13:36:03+02:00
Українські Новини
Заявление Шокина о вмешательстве в его работу Байдена передали в Нацполицию

Заявление Шокина о вмешательстве в его работу Байдена передали в Нацполицию

Таня Войтюк
Виктор Шокин, ГБР, США, Джозеф Байден, Джо Байден, Нацполиция
Экс-генпрокурор Шокин. Фото: 112.ua
Экс-генпрокурор Шокин. Фото: 112.ua

Государственное бюро расследований (ГБР) передало в Национальную полицию заявление бывшего генерального прокурора Виктора Шокина о фактах вмешательства в его работу экс-вице-президента США Джозефа Байдена.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Заявление передано в полицию", - сказал он.

По его словам, ГБР не открывало уголовное производство по заявлению экс-генпрокурора. Он уточнил, что заявление было передано в полицию 31 января.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Шокин обратился в ГБР с просьбой внести в Единый реестр досудебных расследований данные о совершении Байденом на территории Украины и за ее пределами уголовного правонарушения, а именно вмешательства в деятельность сотрудника правоохранительного органа, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 с. 343 Уголовного кодекса.

Тем временем в Греции начали расследовать возможное отравление Шокина ртутью, к которому, по словам бывшего генпрокурора причастен Байден.

Также Генпрокуратура исключила инсценировку покушения на Шокина.

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