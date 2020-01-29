В Швеции введут налог на пластиковые пакеты

Сегодня, 29 января, в Швеции парламент принял решение ввести налог на пластиковые пакеты, которые граждане покупают в магазинах, чтобы положить в них приобретенные товары. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал SVT.

Так, сообщается, что за один пакет придется заплатить налог 3 шведских кроны (примерно 10 евроцентов). Это приведет к тому, что пластиковый пакет, вероятно, будет стоить от шести до семи шведских крон для клиента.

Отмечается, что налог вступит в силу с 1 марта 2020 года.

По данным правительства, он будет генерировать налоговые поступления в размере 2,7 млрд шведских крон ежегодно. Эти доходы должны использоваться для снижения налога на труд.

Шведская торговая организация промышленности имеет решающее значение, в том числе потому, что большинство пакетов используются для мусора и сжигаются.

В то же время эксперты скептически относятся к новому налогу, ведь его инициаторы не предусмотрели разницу между пакетами, подлежащими переработке и не подлежащими. Кроме того, новый налог не способен изменить поведение потребителей, которые или сжигают пакеты, или выбрасывают их в мусор.

Как сообщали Українські Новини, Рада поддержала запрет пластиковых пакетов с 2022 года.

Ранее супермаркеты во Львове отказались от пластиковых пакетов.