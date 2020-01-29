подписаться на рассылку
24.4 24.8
26.8 27.25
˟
29 января 2020, среда, 23:35 41
Европа 2020-01-29T23:35:20+02:00
Українські Новини
В Швеции введут налог на пластиковые пакеты

В Швеции введут налог на пластиковые пакеты

Анна Рудык
Пакеты, Евросоюз, Экология, пластиковые пакеты, отказ от пластика
Пакет. Фото: pixabay
Пакет. Фото: pixabay

Сегодня, 29 января, в Швеции парламент принял решение ввести налог на пластиковые пакеты, которые граждане покупают в магазинах, чтобы положить в них приобретенные товары. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал SVT.

Так, сообщается, что за один пакет придется заплатить налог 3 шведских кроны (примерно 10 евроцентов). Это приведет к тому, что пластиковый пакет, вероятно, будет стоить от шести до семи шведских крон для клиента.

Отмечается, что налог вступит в силу с 1 марта 2020 года.

По данным правительства, он будет генерировать налоговые поступления в размере 2,7 млрд шведских крон ежегодно. Эти доходы должны использоваться для снижения налога на труд.

Шведская торговая организация промышленности имеет решающее значение, в том числе потому, что большинство пакетов используются для мусора и сжигаются.

В то же время эксперты скептически относятся к новому налогу, ведь его инициаторы не предусмотрели разницу между пакетами, подлежащими переработке и не подлежащими. Кроме того, новый налог не способен изменить поведение потребителей, которые или сжигают пакеты, или выбрасывают их в мусор.

Как сообщали Українські Новини, Рада поддержала запрет пластиковых пакетов с 2022 года.

Ранее супермаркеты во Львове отказались от пластиковых пакетов

Больше новостей о: Пакеты Евросоюз Экология пластиковые пакеты отказ от пластика

У Зеленского нет заявления Гончарука об отставке
В Украине превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ
Новости
Дожди, метели и гололедица: спасатели предупредили об опасной погоде 23:55
В Швеции введут налог на пластиковые пакеты 23:35
Во Франции уже пять человек заразились коронавирусом 23:14
Уровень вакцинации от гриппа среди украинцев стремительно растет 22:50
Европарламент утвердил выход Великобритании из ЕС 22:25
больше новостей
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
Первая леди завела страницу в Facebook: ее засыпали гневными комментариями 13:24
Нацбанк не устоял перед долларом. В Украину пришел "не тот" коронавирус 07:00 Новости дня
Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества 17:42
Чорновол проникла в ГБР. Фото: ГБР
ГБР расследует как Черновол перелезла забор с колючей проволокой, чтобы незаконно попасть на брифинг 23:05
больше новостей
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Бахматюк построил крупнейшие в Евразии фабрики, которые НАБУ и прокуратура "не видят", - обращение компании 09:59
Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества 17:42
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
Депутат Рады Скороход допускает подкуп нардепов при голосовании за закон об отмене адвокатской монополии 17:08
больше новостей
За полгода рейтинг Зеленского упал всего на 2%
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok