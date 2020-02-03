Котировки акций Ferrexpo продолжили падение

Котировки акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) с 27 по 31 января снизились на 1,2%, или на 0,017 фунта стерлингов за акцию и достигли значения в 1,391 фунта стерлингов за акцию, продолжив падение 2-ю неделю подряд.

Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.

Согласно им, 27 января акции компании котировались на уровне 1,408 фунта стерлингов, после чего 28 января котировки акций повысились до 1,4305 фунта стерлингов, а 29 января - до 1,433 фунта стерлингов, в дальнейшем котировки акций пошли на снижение, снизившись 30 января до 1,404 фунта стерлингов и 31 января - до 1,391 фунта стерлингов.

Сделки совершались на протяжении недели.

С начала года котировки акций компании снизились на 13,5% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 1,609 фунта стерлингов).

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C 20 по 24 января стоимость акций Ferrexpo снизилась на 5,25%, или на 0,082 фунта стерлингов за акцию и достигла значения в 1,48 фунта стерлингов за акцию.

С 31 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 года котировки акций Ferrexpo снизились на 18,3%, или на 0,36 фунтов стерлингов до 1,591 фунта стерлингов за акцию.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом Ferrexpo сократила производство окатышей на 0,8%, или на 88 тыс. тонн до 10,518 млн тонн.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом компания сократила показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) на 8,7% до 503 млн долларов, увеличив выручку на 6% до 1,3 млрд долларов.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом компания сократила прибыль на 15% до 335 млн долларов.

Ferrexpo AG (Швейцария), владеющая 100% Полтавского ГОКа, через компании Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется бизнесменом Константином Жеваго.