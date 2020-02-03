Котирування акцій Ferrexpo продовжили падіння

Котирування акцій компанії Ferrexpo plc (Велика Британія), що контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область) з 27 по 31 січня знизилися на 1,2%, або на 0,017 фунта стерлінгів за акцію і досягли значення в 1,391 фунта стерлінгів за акцію, продовживши падіння 2-й тиждень поспіль.

Про це свідчать дані на Лондонській фондовій біржі, передають Українські Новини.

Згідно з ними, 27 січня акції компанії котирувалися на рівні 1,408 фунта стерлінгів, після чого 28 січня котирування акцій підвищилися до 1,4305 фунта стерлінгів, а 29 січня - до 1,433 фунта стерлінгів, надалі котирування акцій пішли на зниження, знизившись 30 січня до 1,404 фунта стерлінгів і 31 січня - до 1,391 фунта стерлінгів.

Угоди укладалися впродовж тижня.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 13,5% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 1,609 фунта стерлінгів).

Як повідомляли Українські Новини, За останні 9 місяців вартість компанії українського олігарха, що перебуває в розшуку, знизилася в 2 рази

Раніше Жеваго залишив посаду гендиректора Ferrexpo

З 20 по 24 січня вартість акцій Ferrexpo знизилася на 5,25%, або на 0,082 фунта стерлінгів за акцію і досягла значення в 1,48 фунта стерлінгів за акцію.

З 31 грудня 2018 року по 31 грудня 2019 року котирування акцій Ferrexpo знизилися на 18,3%, або на 0,36 фунта стерлінгів до 1,591 фунта стерлінгів за акцію.

У 2019 році порівняно з 2018 Ferrexpo скоротила виробництво окатишів на 0,8%, або на 88 тис. тонн до 10,518 млн т.

У 2018 році порівняно з 2017 роком компанія скоротила показник EBITDA (прибуток до вирахування податків, відсотків і амортизації) на 8,7% до 503 млн доларів, збільшивши виторг на 6% до 1,3 млрд доларів.

У 2018 році порівняно з 2017 роком компанія скоротила прибуток на 15% до 335 млн доларів.

Ferrexpo AG (Швейцарія), що володіє 100% Полтавського ГЗК, через компанії Ferrexpo plс і Fevamotinico контролює бізнесмен Костянтин Жеваго.