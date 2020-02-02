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02 февраля 2020, воскресенье, 18:42 368
СМИ 2020-02-02T18:48:52+02:00
Українські Новини
Я не могу просто "проглотить": секретарь НСЖУ заявил, что отзывает свой голос за Зеленского

Я не могу просто "проглотить": секретарь НСЖУ заявил, что отзывает свой голос за Зеленского

Ярина Вацяк
НСЖУ, Закон о медиа, Интернаты, Валерий Макеев, Владимир Зеленский
Валерий Макеев. Фото: dzvin.media
Валерий Макеев. Фото: dzvin.media

Секретарь Национального союза журналистов Украины, юрист Валерий Макеев заявил, что отзывает свой голос за президента Владимира Зеленского на выборах.

Его обращение опубликовано в черкасской газете "Дзвін".

Среди причин, по которым Макеев пожалел за отданный голос, он назвал проваленную судебную реформу, закон о медиа, а также поправках в законе об образовании, предусматривающие с 2020 года прекращение набора учеников в санаторные школы-интернаты.

"Я не могу просто "проглотить" произведения "дебилов и профанов" (не я эти сроки придумал), вроде т.н. "судебной реформы", которая, по моим оценкам, скорее "судебный геноцид", который окончательно делает невозможным доступ рядовых граждан к правосудию, а'ля гебельсовские "Законы о печати" - законопроекты "о медиа" и "о дезинформацию". Отвратительны даже появления таких непутевых месседжей от власти в публичном пространстве. Есть много о чем говорить. И благодарю каждого, кто приобщает свой голос к защите цивилизационных и демократических основ существования нашего общества, так и тем, кто даже во власти способен хотя бы подсказать своим "коллегам" о бессмысленности их действий", - сказал он.

"Вставить" одним росчерком пера "в Закон" Об образовании "норму, по которой детей с недостатками просто выбрасывают на улицу - это "преступление против человечности". Другого определения не подберу", - добавил Макеев.

Также юрист возмутился, из-за ситуации, которая сложилась в день траура по погибшим в авиакатастрофе в Иране.

"Но недавно просто резануло, когда Президент провозглашает речь соболезнования семьям погибших в Иране жертв крушения, а уже через пару минут спустя играет в квартале "придурковатого президента" (без указания на экране, что это повтор передачи двухлетней давности): несколько секунд - просто шок. Я уже просто не просматриваю "Вечерний Квартал" - не может одновременно существовать и "пародия на президента", и реальный умеренный президент крупнейшей в Европе страны в одном образе. Это аналог истории "кондитера" с "слепыми трастами". Только здесь все очевидно: Президент - по должности, а по "роялти" от Квартала - все еще "актер". Время взрослеть", - говорится в заявлении.

Как сообщали Українські Новини, в Украине собираются закрыть все интернаты.

Кроме того, Миссия ООН рассказала Бородянскому, что нельзя бороться с дезинформацией за счет ограничения свободы медиа.

 

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