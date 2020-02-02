Я не могу просто "проглотить": секретарь НСЖУ заявил, что отзывает свой голос за Зеленского

Секретарь Национального союза журналистов Украины, юрист Валерий Макеев заявил, что отзывает свой голос за президента Владимира Зеленского на выборах.

Его обращение опубликовано в черкасской газете "Дзвін".

Среди причин, по которым Макеев пожалел за отданный голос, он назвал проваленную судебную реформу, закон о медиа, а также поправках в законе об образовании, предусматривающие с 2020 года прекращение набора учеников в санаторные школы-интернаты.

"Я не могу просто "проглотить" произведения "дебилов и профанов" (не я эти сроки придумал), вроде т.н. "судебной реформы", которая, по моим оценкам, скорее "судебный геноцид", который окончательно делает невозможным доступ рядовых граждан к правосудию, а'ля гебельсовские "Законы о печати" - законопроекты "о медиа" и "о дезинформацию". Отвратительны даже появления таких непутевых месседжей от власти в публичном пространстве. Есть много о чем говорить. И благодарю каждого, кто приобщает свой голос к защите цивилизационных и демократических основ существования нашего общества, так и тем, кто даже во власти способен хотя бы подсказать своим "коллегам" о бессмысленности их действий", - сказал он.

"Вставить" одним росчерком пера "в Закон" Об образовании "норму, по которой детей с недостатками просто выбрасывают на улицу - это "преступление против человечности". Другого определения не подберу", - добавил Макеев.

Также юрист возмутился, из-за ситуации, которая сложилась в день траура по погибшим в авиакатастрофе в Иране.

"Но недавно просто резануло, когда Президент провозглашает речь соболезнования семьям погибших в Иране жертв крушения, а уже через пару минут спустя играет в квартале "придурковатого президента" (без указания на экране, что это повтор передачи двухлетней давности): несколько секунд - просто шок. Я уже просто не просматриваю "Вечерний Квартал" - не может одновременно существовать и "пародия на президента", и реальный умеренный президент крупнейшей в Европе страны в одном образе. Это аналог истории "кондитера" с "слепыми трастами". Только здесь все очевидно: Президент - по должности, а по "роялти" от Квартала - все еще "актер". Время взрослеть", - говорится в заявлении.

Как сообщали Українські Новини, в Украине собираются закрыть все интернаты.

Кроме того, Миссия ООН рассказала Бородянскому, что нельзя бороться с дезинформацией за счет ограничения свободы медиа.