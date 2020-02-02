У Кривому Розі пройшов автопробіг у річницю загибелі Кузьми Скрябіна

Автопробіг у п'яту річницю загибелі лідера групи "Скрябін" Андрія Кузьменка пройшов у Кривому Розі (Дніпропетровська область). Про це повідомив кореспондент Українських Новин з місця події.

Близько 50 автомобілів проїхали з центру Кривого Рогу до місця загибелі музиканта біля села Лозуватка (Криворізький район).

Біля пам'ятника, встановленого вздовж дороги, пройшла панахида за музикантом та покладання квітів.

Кузьменко загинув у дорожньо-транспортній пригоді 2 лютого 2015 року, коли повертався з концерту в Кривому Розі.

Українські Новини пропонують згадати, яким був Кузьма Скрябін і подивитися щирі і дотепні відео з музикантом.

В Кривому Розі вшанували пам'ять Кузьми Скрябіна Фото: 1kr.ua

Автопробіг пам'яті Кузьми Скрябіна Фото: 1kr.ua

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Як повідомляли Українські Новини, алея зірок у Києві поповнилася пам'ятними знаками на честь Скрябіна.

Раніше сквер в Подільському районі Києва назвали в честь Кузьми Скрябіна.

Також грузинська музична група записала кавер на пісні Кузьми Скрябіна до дня його народження.

Крім того, польська група зняла кліп у пам'ять про другу річницю смерті Кузьми Скрябіна.