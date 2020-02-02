Прогноз магнитных бурь на февраль: стоит ли беспокоится метеочувствительным людям

В то время, как синоптики прогнозируют морозы, а также обильные осадки в виде проливных дождей и снегопадов, магнитных бурь в феврале 2020 года в Украине не прогнозируют.

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории Солнца ФИАН.

Так, вероятность магнитных бурь в начале февраля специалисты оценили всего в 1%. Также по прогнозу на 27 дней, в Киеве не ожидается возбуждений магнитосферы и магнитных бурь.

Вероятность магнитных бурь. Инфографика: ФИАН

Прогноз магнитных бурь на 27 дней в Киеве. Инфографика: ФИАН

Также по графику вспышечной активности Солнца, вспышек не зафиксировано, рентгеновское излучение Солнца вчера и сегодня по данным спутника GOES-15, было на низком уровне.

Вспышки на Солнце. Инфографика: ФИАН

Как сообщали Українські Новини, сильных магнитных бурь не прогнозировали в январе 2020, также магнитных возбуждений не было и в декабре 2019.

Ранее Супрун развенчала миф о влиянии погоды и магнитных бурь на самочувствие. По ее словам, многие жалуются на мигрени и сильную головную боль именно в этот период. Но подтверждений, что именно активность Солнца вызывает эти симптомы - недостаточно.