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02 февраля 2020, воскресенье, 14:44 17 Инфографика
Жизнь 2020-02-02T14:54:07+02:00
Українські Новини
Прогноз магнитных бурь на февраль: стоит ли беспокоится метеочувствительным людям

Прогноз магнитных бурь на февраль: стоит ли беспокоится метеочувствительным людям

Ярина Вацяк
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Магнитные бури. Фото: SunFood.com.ua
Магнитные бури. Фото: SunFood.com.ua

В то время, как синоптики прогнозируют морозы, а также обильные осадки в виде проливных дождей и снегопадов, магнитных бурь в феврале 2020 года в Украине не прогнозируют.

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории Солнца ФИАН.

Так, вероятность магнитных бурь в начале февраля специалисты оценили всего в 1%. Также по прогнозу на 27 дней, в Киеве не ожидается возбуждений магнитосферы и магнитных бурь.

Вероятность магнитных бурь. Инфографика: ФИАНВероятность магнитных бурь. Инфографика: ФИАН

Прогноз магнитных бурь на 27 дней в Киеве. Инфографика: ФИАНПрогноз магнитных бурь на 27 дней в Киеве. Инфографика: ФИАН

Также по графику вспышечной активности Солнца, вспышек не зафиксировано, рентгеновское излучение Солнца вчера и сегодня по данным спутника GOES-15, было на низком уровне.

Вспышки на Солнце. Инфографика: ФИАНВспышки на Солнце. Инфографика: ФИАН

Как сообщали Українські Новини, сильных магнитных бурь не прогнозировали в январе 2020, также магнитных возбуждений не было и в декабре 2019.

Ранее Супрун развенчала миф о влиянии погоды и магнитных бурь на самочувствие. По ее словам, многие жалуются на мигрени и сильную головную боль именно в этот период. Но подтверждений, что именно активность Солнца вызывает эти симптомы - недостаточно.

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