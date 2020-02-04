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04 февраля 2020, вторник, 08:36 184
Lifestyle 2020-02-04T08:37:37+02:00
Українські Новини
Без билета. Когда пассажир не должен платить штраф

Без билета. Когда пассажир не должен платить штраф

Кира Молчанова
Общественный транспорт, Стоимость проезда, Штраф, Права
Трамвай. Львов. Фото: uk.wikipedia.org
Трамвай. Львов. Фото: uk.wikipedia.org

Пока в Киеве только вводят Е-билет, некоторых киевлян и гостей города продолжают штрафовать за безбилетный проезд. Українські Новини разбирались, имеют ли право контролеры задерживать "зайцев".

Сегодня в Украине штраф за безбилетный проезд составляет 180 гривен. Первое, что попросит сделать контролер, если застанет безбилентника — это заплатить указанную сумму. Но не нужно торопиться отдавать деньги. Для начала нужно убедиться, что перед вами действительно контролер, а не самозванец.

В Киеве контролеры носят специальную форму, но это далеко не обязательный атрибут контролера. Зато при проверяющем должно быть служебное удостоверение, нагрудный знак или жетон и квитанции установленного образца. Их контролер должен в первую очередь показать пассажиру. Если у работника при себе нет документов, то билет или тем более штраф он требовать не может.

Кстати, кондуктор (если он есть в салоне) обязан проходить по салону из конца в конец и обилечивать пассажиров. Если до пассажира кондуктор просто не дошел, то об этом нужно сказать контролеру.

Что контролер может сделать с безбилетником?

В первую очередь — потребовать штраф, если билета нет. Однако пассажир может сказать: "У меня нет денег". Как пишут специалисты проекта "Безоплатна правова допомога", пассажир в праве потребовать составить акт об административном правонарушении и выслать штраф на почту. Для этого придется предъявить свои документы. Пассажир может на месте оплатить штраф, но только если контролер выдаст ему квитанцию.

Пассажира могут попросить выйти на следующей остановке. Однако если штраф и стоимость проезда оплачены, то высаживать никто не имеет права. Пассажир может сам выйти на следующей остановке, а кондуктор или контролер не должны его задерживать. Если пассажира хватают за руки или преграждают ему путь, это уже нарушения со стороны работников транспорта.

Как вести себя, если "попался"?

Неприятная ситуация может произойти с каждым. Например, талончик о проезде можно потерять прямо в трамвае. В любом случае, если контролер требует оплатить штраф, то нужно действовать следующим образом.

  1. Сохранять спокойствие и не начинать скандал.
  2. Заплатить штраф или попросить составить акт и выслать его почтой.
  3. Если в дело вмешалась полиция, то все равно не нужно нервничать и проявлять "злостное неповиновение" — это другая статья, за которую могут задержать.
  4. Документируйте правонарушения на камеру. Это конституционное право каждого украинца, и запретить снимать в троллейбусе или трамвае вам не могут.

Провокация на конфликт, требования заплатить дополнительные деньги, ограничение свободы или запрет съемки — все это нарушения со стороны проверяющих. Это основания для того, чтобы уже пассажир обращался в суд.

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