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31 января 2020, пятница, 22:20 57
Политика 2020-01-31T22:21:38+02:00
Українські Новини
Шокин заявил, что его отравили ртутью и к этому причастен Байден

Шокин заявил, что его отравили ртутью и к этому причастен Байден

Ольга Фандорина
Виктор Шокин, Покушение на Шокина, Отравление ртутью, Джо Байден

Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что был отравлен ртутью пять месяцев назад. Об этом он сообщил в интервью ТСН.

"Это случилось примерно в 11:40, очень рядом был госпиталь, скорая помощь и очень хорошие специалисты. В соответствии с заключением греческой клиники, где я находился сначала в реанимации, у меня было две остановки сердца. Для того, чтобы меня вернуть с того света, были применены электрошокеры для моей реанимации. Потом я провел восемь суток в реанимации, а потом меня перевели в палату. Я не мог ходить, учился там ходить заново", - заявил Шокин.

Позже, по словам Шокина, было установлено, что он был отравлен ртутью. В подтверждение он представил выписки из истории болезни, сделанные в Вене, в клинике "Рудольфиннерхаус", где он проходит лечение у врача Николая Корпана, который лечил третьего президента Украины Виктора Ющенко от отравления диоксином.

3 ноября СБУ начала расследовать покушение на Шокина. А Генпрокуратура исключила инсценировку покушения на Шокина. 


Кроме того, СБУ в октябре 2019 года сообщила, что продолжает расследовать дело о покушении на экс-генпрокурора Шокина. 

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