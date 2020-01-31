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31 января 2020, пятница, 21:24 188
Жизнь 2020-01-31T21:24:12+02:00
Українські Новини
С 1 февраля WhatsApp перестанет работать на смартфонах большинства пользователей

С 1 февраля WhatsApp перестанет работать на смартфонах большинства пользователей

Елизавета Кесельман
WhatsApp, Приложение, Остановка работы приложения, Операционная система, остановка работы WhatsApp
WhatsApp.Фото:ProstoMOB
WhatsApp.Фото:ProstoMOB

Мессенджер WhatsApp с 1 февраля прекращает свое функционирование на "старых" операционных системах. Об этом передает ВВС Украина.

Отмечается, что со следующего месяца на устройствах, где установлены Android 2.3.7 и iPhone iOS 8, воспользоваться мессенджером будет невозможно.  

Чтобы WhatsApp снова заработал, необходимо будет обновить операционную систему - на большинстве устройств проблем с этим не возникнет.

Однако в отдельных смартфонах, например, на iPhone 4s, который поддерживает исключительно систему iOS 7, воспользоваться мессенджером уже не удастся.

С 1 января WhatsApp также прекратила поддержку всех смартфонов на базе Windows Phone.

Представители WhatsApp ранее объясняли, что стремятся сосредоточиться на поддержке тех мобильных платформ, которыми пользуется подавляющее большинство пользователей.

Компания предупреждала своих пользователей о таких изменениях заранее: о планах со временем отказаться от поддержки устаревших операционных систем там говорили еще в 2017 году.

Как сообщали Українські Новини, ранее WhatsApp начал блокировать пользователей мессенджера с шуточными никнеймами.

Кроме того, в мае WhatsApp подвергся масштабной хакерской атаке.

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