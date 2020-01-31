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31 января 2020, пятница, 19:44 66
Судебная власть 2020-01-31T19:54:38+02:00
Українські Новини
Музыкант Антоненко более 100 раз общался по телефону и в Facebook с подозреваемой Кузьменко еще до убийства Ше

Музыкант Антоненко более 100 раз общался по телефону и в Facebook с подозреваемой Кузьменко еще до убийства Шеремета, – Портнов

Петр Стуженко
Андрей Портнов, Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Убийство журналиста, Павел Шеремет
Антоненко и Кузьменко были знакомы до убийства Шеремета. Фото: t.me/PortnovUA.
Антоненко и Кузьменко были знакомы до убийства Шеремета. Фото: t.me/PortnovUA.

Юрист Андрей Портнов сообщил, что подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко (по кличке Riffmaster) более 100 раз общался по телефону и в социальной сети Facebook с подозреваемой по тому же делу Юлией Кузьменко еще до убийства журналиста.

Об этом юрист заявил на своем Telegram-канале.

"Вчера я опубликовал данные из недр СБУ о сокрытии ее сотрудниками подозреваемых в деле Шеремета фигурантов. Сегодня сообщаю еще немного. Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета "музыкант" Антоненко врал, заявляя, что полноценное знакомство с подозреваемой "врачом" Кузьменко у него состоялось после убийства журналиста на концерте 21 июля 2016 года.

По добытым мной данным, фигуранты имели 14 телефонных соединений и 89 контактов в Facebook еще до убийства и 90 (74 звонка, 16 СМС) и 163 контакта в Facebook после трагедии. Кроме того, у Антоненко было 15 (телефонных разговоров) звонков мужем Кузьменко Кияном до убийства Павла и 253 соединения после его убийства. Ну и вообще, после убийства они не особо стеснялись друг друга. Это серьезный привет друзьям Павла и СМИ, которые взялись отбеливать подозреваемых", - написал Портнов.

Уточним, 30 января Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность Службы безопасности Украины к сокрытию убийства Шеремета.

Напомним, Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля, принадлежавшего сооснователю интернет-издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

Как сообщали Українські Новини, 12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция сообщила их имена: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко, кардиохирург Юлия Кузьменко (взята под стражу) и семья ветеранов АТО – Владислав и Инна Грищенко (были арестованы в сентябре и ноябре соответственно).

Следствие считает, что взрывное устройство под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы, Дугарь занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования сообщников.

Суд взял под стражу фигуранта дела Шеремета Антоненко. Во время заседания Антоненко заявил, что на видеозаписи минирования автомобиля Шеремета был не он.

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