Президент Турции Эрдоган приедет в Украину

Президент Турции Реджеп Эрдоган посетит Украину 3 февраля.

Об этом говорится в сообщении Торгово-промышленной палаты, передают Українськi Новини.

3 февраля в рамках визита Президента Турции Эрдогана состоится украинско-турецкий деловой форум в Киеве.

Программа форума предусматривает ориентировочно в 16:30 торжественную часть с участием Президентов двух стран.

Как сообщали Українськi Новини, 30 января Президент Владимир Зеленский утвердил новый персональный состав украинской части стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Возглавляет украинскую часть совета сам Зеленский.

Украина намерена подписать с Турцией соглашение о социальном обеспечении.



Ранее Эрдоган и Путин вместе открыли "Турецкий поток". Эрдоган на церемонии открытия заявил, что "Турция и РФ в ходе реализации продемонстрировали образцовый уровень сотрудничества" и назвал Путина "своим дорогим другом, который был архитектором этого проекта".



Тем временем авиаперевозчик "Турецкие авиалинии", а также авиакомпания-лоукостер Pegasus Airlines возобновили полеты в Иран и Ирак.