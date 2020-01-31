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31 января 2020, пятница, 18:52 127
Внешняя политика 2020-01-31T18:53:26+02:00
Українські Новини
Президент Турции Эрдоган приедет в Украину

Президент Турции Эрдоган приедет в Украину

Валерия Драгомирова
Турция, Украина, Деловой форум, Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган посетит Украину 3 февраля.

Об этом говорится в сообщении Торгово-промышленной палаты, передают Українськi Новини.

3 февраля в рамках визита Президента Турции Эрдогана состоится украинско-турецкий деловой форум в Киеве.

Программа форума предусматривает ориентировочно в 16:30 торжественную часть с участием Президентов двух стран.

Как сообщали Українськi Новини, 30 января Президент Владимир Зеленский утвердил новый персональный состав украинской части стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Возглавляет украинскую часть совета сам Зеленский.

Украина намерена подписать с Турцией соглашение о социальном обеспечении.


Ранее Эрдоган и Путин вместе открыли "Турецкий поток". Эрдоган на церемонии открытия заявил, что "Турция и РФ в ходе реализации продемонстрировали образцовый уровень сотрудничества" и назвал Путина "своим дорогим другом, который был архитектором этого проекта".

Тем временем авиаперевозчик "Турецкие авиалинии", а также авиакомпания-лоукостер Pegasus Airlines возобновили полеты в Иран и Ирак

 

 
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