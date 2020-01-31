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31 января 2020, пятница, 18:19 426
Экономика 2020-01-31T18:19:35+02:00
Українські Новини
АМКУ опроверг сообщения об отказе отменить льготы для группы Ахметова в 1 млрд гривен в год, – СМИ

АМКУ опроверг сообщения об отказе отменить льготы для группы Ахметова в 1 млрд гривен в год, – СМИ

Петр Стуженко
АМКУ, НКРЭКУ, ДТЭК
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Фото: antikor.com.ua
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Фото: antikor.com.ua

В Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) заявили о том, что не принимали решения об отказе в согласовании проекта постановления Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг "Об утверждении изменений к Кодексу Систем передачи". Принятие постановления позволит ликвидировать льготы для экспортеров электроэнергии, которая за год может принести компаниям группы Рината Ахметова до 1 млрд гривен.

Об этом сообщило интерент-издание "Зеркало недели".

"АМКУ не принимал решений об отказе в согласовании проекта постановления НКРЭКУ "Об утверждении Изменений в Кодекс системы передачи" (направленного письмом НКРЭКУ от 20.01.2020 №753/17.2.1/7-20). Действующим законодательством предусмотрен 10-дневный срок для анализа и формирования позиции АМКУ", - говорится в заявлении АМКУ.

В АМКУ отметили, что из-за публичных противоречий относительно законности и целенаправленности Изменений в Кодекс системы передачи, вопрос о принятии проекта постановления вынесли на рассмотрение. На заседание пригласили представителей органов власти и участников рынка.

"Во время заседания свои позиции высказали НКРЭКУ, Минэнерго, "Укрэнерго", ДТЭК, "Энергоатом", трейдеры и народные депутаты. АМКУ оценивает проекты нормативных актов с точки зрения их влияния на конкуренцию. Полученная в ходе заседания информация сейчас обрабатывается, проверяется и уточняется, по ее выводам АМКУ примет позицию по этому проекту", - заявили в АМКУ.

Ранее "Наші гроші" сообщили о том, что АМКУ отклонил соответствующий проект постановления. Указывалось, что во время запуска рынка электроэнергии 1 июля прошлого года, НКРЭКУ не записала в правила обязанность экспортеров платить тариф "Укрэнерго". Это привело к тому, что во 2-м полугодии 2019 года компания "Д. Трейдинг" из группы ДТЭК не заплатила "Укрэнерго" тариф на сумму 544,48 млн гривен. При этом год существования такой льготы может принести компании ДТЭК до 1 млрд гривен.

По данным СМИ, во время обсуждения представители НКРЭКУ и Министерства энергетики и угольной промышленности выступили за уплату тарифа "Укрэнерго" экспортерами. Против этого высказались представители ДТЭК и народные депутаты Алексей Кучеренко (фракция "Батькивщина") и Виктория Гриб (внефракционный).

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