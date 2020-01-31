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  • АМКУ спростував повідомлення про відмову скасувати пільги для групи Ахметова в 1 млрд гривень на рік, – ЗМІ
31 січня 2020, пʼятниця, 18:19 152
Економіка 2020-01-31T18:23:51+02:00
Українські Новини
АМКУ спростував повідомлення про відмову скасувати пільги для групи Ахметова в 1 млрд гривень на рік, – ЗМІ

АМКУ спростував повідомлення про відмову скасувати пільги для групи Ахметова в 1 млрд гривень на рік, – ЗМІ

Петро Стуженко
АМКУ, НКРЕКП, ДТЕК
Антимонопольний комітет України (АМКУ). Фото: antikor.com.ua
Антимонопольний комітет України (АМКУ). Фото: antikor.com.ua

В Антимонопольному комітеті України заявили про те, що не приймали рішення про відмову у погодженні проекту постанови Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг "Про затвердження змін до Кодексу Систем передачі". Ухвалення постанови дозволить ліквідувати пільги для експортерів електроенергії, яка за рік може принести компаніям групи Ріната Ахметова до 1 млрд гривень.

"АМКУ не приймав рішень щодо відмови у погодженні проєкту постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до Кодексу системи передачі" (надісланого листом НКРЕКП від 20.01.2020 № 753/17.2.1/7-20). Чинним законодавством передбачений 10-денний термін для аналізу та формування позиції АМКУ", - йдеться у заяві АМКУ.

У комітеті зазначили, що через публічні протиріччя щодо законності та цілеспрямованості Змін до Кодексу системи передачі, питання про ухвалення проєкту постанови винесли на розгляд. На засідання запросили представників органів влади та учасників ринку.

"Під час засідання свої позиції висловили НКРЕКП, Міненерго, "Укренерго", ДТЕК, "Енергоатом", трейдери та народні депутати. АМКУ оцінює проєкти нормативних актів із точки зору їх впливу на конкуренцію. Отримана в ході засідання інформація наразі опрацьовується, перевіряється та уточнюється, за її висновками АМКУ прийме позицію по цьому проєкту", - заявили в АМКУ.

Раніше "Наші гроші" повідомили про те, що АМКУ відхилив відповідний проект постанови.  Вказувалося, що під час запуску ринку електроенергії 1 липня минулого року, НКРЕКП не записала в правила обов'язок експортерів платити тариф "Укренерго". Це призвело до того, що у 2-му півріччі 2019 року компанія "Д. Трейдінг" з групи ДТЕК не заплатила "Укренерго" тариф на суму 544,48 млн гривень. При цьому рік існування такої пільги може принести компанії ДТЕК до 1 млрд гривень.

За даними ЗМІ, під час обговорення представники НКРЕКП та Міністерства енергетики і вугільної промисловості виступили за сплату тарифу "Укренерго" експортерами. Проти цього висловилися представники ДТЕК та народні депутати Олексій Кучеренко (фракція "Батьківщина") та Вікторія Гриб (позафракційний).

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