Козероги окажутся в центре внимания, а Девы столкнутся с неприятностями — гороскоп на воскресенье

Распложение звезд в этот день не будет радовать представителей некоторых знаков зодиака, ровно как и погода. Овны, Близнецы, Девы и Стрельцы столкнутся с мелкими неурядицами. Подробнее о том, что звезды приготовили всем знакам зодиака на воскресенье, 2 февраля, расскажут Українські Новини. Энергия знака зодиака позволяет справиться с негативом. Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа. Овен (21 марта – 19 апреля) Воскресенье может оказаться трудным днем для Овнов, но друзья и семья окажут поддержку. Также звезды советуют в этот день избегать общения с малознакомыми людьми. Телец (20 апреля – 20 мая) В воскресенье звезды советуют браться только за те дела, в успехе которых Тельцы уверенны на все 100%. Близнецы (21 мая – 20 июня) В этот день Близнецы будут бросаться из крайности в крайность. Велика вероятность, что это приведет к неприятностям. Рак (21 июня – 22 июля) Ракам звезды советуют не хвататься за все дела одновременно, а сосредоточить на чем-то одном. Только так в этот день можно будет добиться результата. Лев (23 июля – 22 августа) Звезды советуют Львам посвятить воскресенье заботе о здоровье и внешности. Полноценный сон, отдых и полезная еда – вот, что понадобится Львам в этот день. Дева (23 августа – 22 сентября) В воскресенье Девы столкнутся с рядом мелких неурядиц. Звезды советуют не падать духом и относиться ко всему философски. Весы (23 сентября – 22 октября) Терпение Весов в воскресенье будут испытывать на прочность. Но звезды уверяют, что Весы с успехом пройдут этот экзамен. Скорпион (23 октября – 21 ноября) В этот день Скорпионы смогут положиться только на себя. Если окружающие будут предлагать свою помощь, Скорпионам стоит вежливо отказаться. Только так удастся достичь успеха в делах. Стрелец (22 ноября – 21 декабря) У Стрельцов в воскресенье завяжется длинный и скучный разговор с кем-то из близких. Звезды советуют выслушать собеседника и попытаться не уснуть. Таким образом Стрельцы смогут помочь своему собеседнику разобраться в важном деле. Козерог (22 декабря – 19 января) В этот день Козероги окажутся в центре внимания. Многие захотят обратить на себя внимание Козерогов хоть на мгновение. Водолей (20 января – 18 февраля) В этот день Водолеям не следует действовать в спешке. Звезды советуют сопротивляться, если же кто-то потребует результата здесь и сейчас. Только так Водолеи смогут избежать фатальной ошибки. Рыбы (19 февраля – 20 марта) Звезды советуют Рыбам хорошенько все обдумать перед тем, как соглашаться на очередную авантюру. Как сообщали Українські Новини, в 2020 году Раки и Львы столкнутся с определенными трудностями.