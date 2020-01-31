В Обухове в многоэтажке взорвался газ

В городе Обухов под Киевом прогремел взрыв в жилом многоэтажном доме, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По словам правоохранителей, в квартире 60-летнего мужчины взорвалась газовая плита. Он получил ожоги ушей и шеи.

Газовая служба сообщила, что мужчина поставил чайник, вода закипела и залила огонь. Через некоторое время, когда жилец попытался заново зажечь пламя, взорвался газ.

В результате взрыва осколками поврежден также автомобиль, который был припаркован под домом.

Правоохранители и сотрудники ГСЧС устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации события.