В Обухове в многоэтажке взорвался газ

В городе Обухов под Киевом прогремел взрыв в жилом многоэтажном доме, сообщает пресс-служба полиции Киевской области. По словам правоохранителей, в квартире 60-летнего мужчины взорвалась газовая плита. Он получил ожоги ушей и шеи. Газовая служба сообщила, что мужчина поставил чайник, вода закипела и залила огонь. Через некоторое время, когда жилец попытался заново зажечь пламя, взорвался газ. В результате взрыва осколками поврежден также автомобиль, который был припаркован под домом. Правоохранители и сотрудники ГСЧС устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации события. Как сообщали Українськi Новини, в Ровно в многоквартирном жилом доме произошел взрыв газового котла, после чего начался пожар.