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31 января 2020, пятница, 17:30 21
Происшествия 2020-01-31T17:31:08+02:00
Українські Новини
В Обухове в многоэтажке взорвался газ

В Обухове в многоэтажке взорвался газ

Ольга Фандорина
Взрыв, Обухов, Киевская область, Взрыв в Обухове
В квартире 60-летнего мужчины взорвалась газовая плита. Фото: facebook.com/pol.kyivregion
В квартире 60-летнего мужчины взорвалась газовая плита. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В городе Обухов под Киевом прогремел взрыв в жилом многоэтажном доме, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По словам правоохранителей, в квартире 60-летнего мужчины взорвалась газовая плита. Он получил ожоги ушей и шеи.

Газовая служба сообщила, что мужчина поставил чайник, вода закипела и залила огонь. Через некоторое время, когда жилец попытался заново зажечь пламя, взорвался газ.

В результате взрыва осколками поврежден также автомобиль, который был припаркован под домом.

Правоохранители и сотрудники ГСЧС устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Как сообщали Українськi Новини, в Ровно в многоквартирном жилом доме произошел взрыв газового котла, после чего начался пожар.

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