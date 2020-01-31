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31 января 2020, пятница, 16:46 32
Общество 2020-01-31T16:51:14+02:00
Українські Новини
Покупка ж/д билетов по студенческой скидке будет недоступна в течение двух дней

Покупка ж/д билетов по студенческой скидке будет недоступна в течение двух дней

Таня Войтюк
Укрзализныця, Льготы, Студенческий, Студенты, Билеты на поезда, Минобразования
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзализныця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзализныця

"Укрзализныця" на время приостановила возможность покупки билетов по студенческому билету со скидкой 50% из-за технических работ в реестрах Министерства образования и науки с 31 января по 2 февраля 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

С 17:00 31 января до 15:00 2 февраля будет временно ограничена продажа железнодорожных билетов со студенческой льготой через онлайн-сервисы. 

"Эта услуга будет недоступна в онлайн-сервисах покупки железнодорожных билетов с 17:00 31 января по 15:00 2 февраля. В указанный период студенты могут оформить билеты с льготой в железнодорожных кассах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что купить билеты со студенческой скидкой в этот период можно будет в железнодорожных кассах. Такие временные ограничения связаны с проведение технических работ в реестре Минобразования.

Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" засекретила космическую зарплату своего начальника Евгения Кравцова.

Тем временем немецкая компания Deutsche Bahn все-таки будет консультировать "Укрзализныцю" в вопросах оперативного управления.

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