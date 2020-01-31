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  • В Заопорожье существует угроза отравления воздуха жидким хлором, — комиссия по ЧС
31 января 2020, пятница, 15:56 61
Экономика 2020-01-31T16:13:34+02:00
Українські Новини
В Заопорожье существует угроза отравления воздуха жидким хлором, — комиссия по ЧС

В Заопорожье существует угроза отравления воздуха жидким хлором, — комиссия по ЧС

Таня Войтюк
Хлор, Жидкий хлор, Хранение, Верховная Рада
Кремнийполимер. Фото: Google Maps
Кремнийполимер. Фото: Google Maps

Постоянная комиссия по чрезвычайным ситуациям и техногенно-экологической безопасности при Запорожском горсовете констатирует недостаточную охрану жидкого хлора на государственном предприятии "Кремнийполимер" (Запорожье) и инициирует ежедневный мониторинг воздуха.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии со ссылкой на заседание комиссии в пятницу, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, на предприятии хранятся 5 тонн жидкого хлора на огражденной территории, но их охраняет один сотрудник предприятия на добровольных началах.

"На "Кремнийполимере" есть около 5 тонн хлора, но эти емкости на огороженной территории, там есть специальный забор, и даже работает охранник, но на добровольных началах, это инициатива самого директора. Впрочем отмечаем, - риски опасных ситуаций действительно есть", - цитирует пресс-служба слова начальника управления по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения горсовета Виктора Закальського.

Участники совещания установили, что варианты для ликвидации хлора есть, но все упирается в заблокированные счета предприятия, которое в связи с банкротством выставлено на приватизацию.

После заслушивания отчетов управления горсовета и главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, комиссия решила инициировать обращение к областной государственной администрации и депутатам Верховной Рады для решения вопроса по стабилизации финансирования предприятия и улучшения охраны хранилища с хлором.

Также решено организовать ежесуточное исследование воздуха на территории предприятия с привлечением мобильной лаборатории.

Как сообщали Українськi Новини, в аквапарке Хмельницкого люди массово отравились хлором.

Также стало известно, что водоканал Филатова будет покупать венгерский хлор, выбросив с аукциона завод Коломойского.

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