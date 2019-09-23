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23 сентября 2019, понедельник, 20:22 16
Происшествия 2019-09-23T20:22:52+03:00
Українські Новини
В аквапарке Хмельницкого люди массово отравились хлором

В аквапарке Хмельницкого люди массово отравились хлором

В Хмельницком посетители аквапарка отравились хлором. Об этом сообщает полиция области в понедельник, 23 сентября.

"На днях врачи скорой помощи сообщили, что за медицинской помощью с жалобами на слезотечение и кашель обратились 13 человек - 11 детей разного возраста и двое взрослых. Медики установили предварительный диагноз - ингаляционное отравление хлором. Под наблюдением врачей всю ночь в больнице провели только двое детей - брат и сестра 2009 и 2011 г.р., которых в воскресенье утром выписали. Все остальные после осмотра медиков от госпитализации отказались", - сказано в сообщении.

Следственно-оперативная группа обследовала место происшествия, отобрала образцы воздуха и воды из бассейнов, а также изъяла документацию о подаче веществ для очистки воды. Ведется расследование "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

Виновным грозит наказание в виде штрафа, ареста на срок до шести месяцев или ограничения свободы на срок до трех лет.

Как сообщали Українські Новини, после травмирования ребенка аквапарк в Dream Town провел внеплановую проверку.

В субботу в киевском аквапарке в ТРЦ Dream Town на ребенка упала часть конструкции горки, по которой он съезжал. 23 апреля 2016 года аквапарк Dream Island в Киеве приостанавливал работу из-за гибели ребенка.

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