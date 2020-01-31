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31 января 2020, пятница, 12:41 649
Экономика 2020-01-31T12:42:29+02:00
Українські Новини
Энергосообщество рекомендует НКРЭКУ воздержаться от введения платы за передачу для экспортеров электроэнергии

Энергосообщество рекомендует НКРЭКУ воздержаться от введения платы за передачу для экспортеров электроэнергии

Таня Войтюк
Энергосообщество, НКРЭКУ, Энергетика, Коммунальные услуги
Энергосообщество
Энергосообщество

Секретариат Энергетического сообщества (ЭС) рекомендует Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не утверждать изменения в Кодекс системы передачи, предполагающие распространение тарифа на передачу для экспортеров электроэнергии, говорится в письме директора секретариата ЭС Януша Копача (Janez Kopač). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Во избежание нарушения договора об Энергетическом сообществе мы настоятельно рекомендуем НКРЭКУ не принимать проект изменений в Кодекс системы передачи в предложенной редакции, а разработать совместимую (с Договором ЭС – ИФ) тарифную схему с поддержкой Секретариата ЭС", – говорится в письме, адресованном главам НКРЭКУ Валерию Тарасюку и Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрию Терентьеву.

В нем отмечается, что плата за передачу (transmission tariff) для экспортеров электроэнергии (трейдеров, поставщиков и производителей) на экспортные объемы противоречит европейскому законодательству. В частности, речь идет о ст. 41 Договора об Энергетическом сообществе и решении Европейского суда от 6 декабря 2018 года по делу №C-305/17 FENS, который назвал нарушением введение Словакией подобного тарифа на передачу для экспортеров.

Согласно проекту изменений в Кодекс системы передачи, подготовленному НКРЭКУ, предполагается распространение платы Оператору системы передачи, функцию которого исполняет НЭК "Укрэнерго", на экспортеров электроэнергии.

Рассмотрение этого вопроса было включено в повестку дня заседания АМКУ в четверг, однако результаты его рассмотрения пока не известны.

НКРЭКУ начала рассмотрение этого вопроса на заседании 28 января, планирует продолжить его в пятницу, 31 января.

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