Енергоспівтовариство рекомендує НКРЕКП утриматися від введення плати за передачу для експортерів електроенергії

Енергоспівтовариство рекомендує НКРЕКП утриматися від введення плати за передачу для експортерів електроенергі

Секретаріат Енергетичного співтовариства (ЕС) рекомендує Національній комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), не затверджувати зміни до Кодексу системи передачі, які передбачають поширення тарифу на передачу для експортерів електроенергії, йдеться в листі директора секретаріату ЕС Януша Копача (Janez Kopač). Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Щоб уникнути порушення договору про Енергетичне співтовариство ми рекомендуємо НКРЕКП не приймати проект змін до Кодексу системи передачі в запропонованій редакції, а розробити сумісну (з Договором ЕС – ІФ) тарифну схему з підтримкою Секретаріату ЕС", – йдеться в листі, адресованому головам НКРЕКП Валерію Тарасюку і Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрію Терентьєву.

У ньому наголошується, що плата за передачу (transmission tariff) для експортерів електроенергії (трейдерів, постачальників і виробників) на експортні обсяги суперечить європейському законодавству. Зокрема, мова йде про ст. 41 Договору про Енергетичне співтовариство і в рішенні Європейського суду від 6 грудня 2018 року по справі №C-305/17 FENS, який назвав порушенням введення Словаччиною такого тарифу на передачу для експортерів.

Згідно з проектом змін до Кодексу системи передачі, підготовленому НКРЕКП, передбачається поширення плати Оператора системи передачі, функцію якого виконує НЕК "Укренерго", на експортерів електроенергії.

Розгляд цього питання було включено до порядку денного засідання АМКУ в четвер, проте результати її розгляду поки не відомі.

НКРЕКП почала розгляд цього питання на засіданні 28 січня, планує продовжити його в п'ятницю, 31 січня.