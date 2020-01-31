Недвижимость банков можно купить в феврале: НБУ объявил аукцион

Национальный банк выставил на аукцион полученную в счет погашения долгов банков недвижимость.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

Департамент закупок и продаж в соответствии с решением правления НБУ от 28 января №72 осуществляет отчуждение путем проведения повторных аукционов 38 объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность НБУ в счет погашения долга по кредитам, предоставленным банкам Украины.

На аукцион будет выставлено 36 земельных участков в Киевской области, а также здание автосалона в Полтавской области, нежилое здание площадью общей площадью 165,1 кв. м во Львовской области.

Дата проведения электронных торгов - 17 февраля 2020 года, с 9:00 до 18:00.

Как сообщали Українські Новини, НБУ готов выкупить поступившие "Нефтегазу" $2,9 млрд от "Газпрома".

Также Национальный банк прогнозирует, что в течение большей части 2020 инфляция будет находиться ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п., но вернется в его границы в конце года, а НБУ также сохранил прогноз роста ВВП на 3,5%.