подписаться на рассылку
24.7 25.05
27.1 27.55
˟
31 января 2020, пятница, 09:51 5
СМИ 2020-01-31T09:59:20+02:00
Українські Новини
НСЖУ обеспокоен угрозой массовых сокращений на "Общественном"

НСЖУ обеспокоен угрозой массовых сокращений на "Общественном"

Ярина Вацяк
НСЖУ, Сергей Томиленко, НОТУ, общественное телевидение
Сергей Томиленко
Сергей Томиленко

Национальный союз журналистов Украины обеспокоен угрозой массовых сокращений на "Общественном".

Об этом написал председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

"Непрозрачные и непубличные решения руководства НСТУ по сокращению персонала и производства контента региональными филиалами подрывают доверие к вещателю. Уверены, любые намерения массовых сокращений журналистов региональных филиалов, должны быть предметом предварительного обсуждения в коллективах на местах", - написал он.

Как отмечается в заявлении НСЖУ, новое штатное расписание предусматривает сокращение персонала региональных филиалов "Общественного" с 90-до 43-х штатных единиц. Из них творческих - только 30. В частности, для радио выделено - три. В то же время отмечается, что в 2020 году "Общественное" получило почти стопроцентное финансирование.

Кроме того, в заявлении говорится, что в январе этого года на общем собрании филиалов было объявлено о том, что в рамках трансформации вместо четырех эфирных отрезков общей продолжительностью 3 часа 10 минут региональные радио должны иметь только два отрезка продолжительностью полтора часа в сутки и только в будни. В выходные регионы будут молчать вообще.

"Обращаем ваше внимание, что подобная ситуация имела место уже дважды, начиная с 2014 года - сначала вещание региональных Fm-радиостанций было сокращено до четырех часов, а затем, в сентябре 2017 года, до трех часов 10 минут в сутки" - напомнили в НСЖУ.

Как сообщали Українські Новини, НОТУ и "Укрзализныця" стали стратегически важными объектами для экономики и безопасности

Ранее Общественное ТВ просило своих работников уйти в неоплачиваемый отпуск.

Больше новостей о: НСЖУ Сергей Томиленко НОТУ общественное телевидение

Сегодня Зеленский встретится с госсекретарем США Майком Помпео
В Минэкономики опубликовали список автомобилей, которые подлежат налогооблажению в 2020
Новости
Доллар "просел", евро вырос: курс валют в обменниках в последний день февраля 09:54
НСЖУ обеспокоен угрозой массовых сокращений на "Общественном" 09:51
"Укртрансгаз" заявляет о незаконном списании 50,3 млн гривен со своих зарплатных счетов 09:44
БТР-4Е Фото: uprom.info
На полигоне испытали на прочность БТР-4Е: как проходили испытания 09:32
В 1 квартале потребители Кривого Рога с автономным отоплением заплатят за доставку газа на 50% меньше 09:32 Пресс-релиз
больше новостей
"Слуги народа" предлагают дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников 16:22
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Первая леди завела страницу в Facebook: ее засыпали гневными комментариями 13:24
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
больше новостей
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение из-за коронавируса 23:20
"Слуги народа" предлагают дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников 16:22
больше новостей
Коболев засекретил свою зарплату в "Нефтегазе"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok