НСЖУ обеспокоен угрозой массовых сокращений на "Общественном"

Национальный союз журналистов Украины обеспокоен угрозой массовых сокращений на "Общественном".

Об этом написал председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

"Непрозрачные и непубличные решения руководства НСТУ по сокращению персонала и производства контента региональными филиалами подрывают доверие к вещателю. Уверены, любые намерения массовых сокращений журналистов региональных филиалов, должны быть предметом предварительного обсуждения в коллективах на местах", - написал он.

Как отмечается в заявлении НСЖУ, новое штатное расписание предусматривает сокращение персонала региональных филиалов "Общественного" с 90-до 43-х штатных единиц. Из них творческих - только 30. В частности, для радио выделено - три. В то же время отмечается, что в 2020 году "Общественное" получило почти стопроцентное финансирование.

Кроме того, в заявлении говорится, что в январе этого года на общем собрании филиалов было объявлено о том, что в рамках трансформации вместо четырех эфирных отрезков общей продолжительностью 3 часа 10 минут региональные радио должны иметь только два отрезка продолжительностью полтора часа в сутки и только в будни. В выходные регионы будут молчать вообще.

"Обращаем ваше внимание, что подобная ситуация имела место уже дважды, начиная с 2014 года - сначала вещание региональных Fm-радиостанций было сокращено до четырех часов, а затем, в сентябре 2017 года, до трех часов 10 минут в сутки" - напомнили в НСЖУ.

Как сообщали Українські Новини, НОТУ и "Укрзализныця" стали стратегически важными объектами для экономики и безопасности.

Ранее Общественное ТВ просило своих работников уйти в неоплачиваемый отпуск.