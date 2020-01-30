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30 января 2020, четверг, 22:55 10
Кабмин 2020-01-30T22:55:02+02:00
Українські Новини
Населенные пункты с более чем 20 тысяч человек будут называть городами, — Кабмин

Населенные пункты с более чем 20 тысяч человек будут называть городами, — Кабмин

Таня Войтюк
Кабмин, населенные пункты, Города, Львов, Житомир
Кабмин. Фото: kmu.gov.ua
Кабмин. Фото: kmu.gov.ua

С опозданием на месяц Кабмин подал в Раду законопроект об основах административно-территориального устройства Украины. Документ был зарегистрирован 24 января, но до сих пор его текст отсутствует в регистрационной карточке.

Об этом сообщает "Страна".

Этот законопроект Президент обязал правительство подать в Раду до 1 января 2020 года. Об этом шла речь в указе Зеленского от 20 сентября 2019 г.  № 713/2019 "О безотлагательных мерах относительно обеспечения экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции". 

Проект уточнит понятия административно-территориальных единиц в Украине, а также закрепит за правительством права образования и ликвидации административно-территориальных единиц, установления и изменение их границ.

За Кабмином также останется право определять, какое количество жителей необходимо будет для того, чтобы населенный пункт считался городом, или в городе образовывались районы.

Так, для того, чтобы населенный пункт назывался городом, необходимо, чтобы в нем было не менее 20 тысяч жителей, проживающих преимущественно в сооружениях компактной застройки, а также промышленные и перерабатывающие предприятия, предприятия коммунального хозяйства и развитая социальная коммунальная и транспортная инфраструктура. 

С таким определением нынешние города Бар (Винницкая область), Бережаны (Тернопольская область), Берислав (Херсонская область), Кагарлык (Киевская область) и многие другие уже не смогут считаться городами. 

Если населенный пункт с численностью не менее 5 тысяч жителей будет состоять из преимущественно усадебной застройки, а также иметь железнодорожные узлы, гидротехнические и другие сооружения, такой населенный пункт может называться поселком. 

Остальные населенные пункты будут считаться селами.

Один или несколько населенных пунктов могут объединиться в громаду. А объединение громад с общим количеством не менее 150 тысяч жителей будет считаться районом (в президентском проекте район переименовали в округ). Область будет состоять из районов.

В таком случае, например, такой город как Житомир, где проживает менее 300 тысяч человек, не сможет делиться на районы. На данный момент в городе два района - Богунский и Королевский. 

Население Львова около 720 тысяч человек. На сегодня в городе есть 6 районов. Но после принятия закона их должно стать всего 4. 

Как сообщали Українські Новини, в правительстве Гончарука сообщили, что наибольшее снижение по платежкам на отопление достигло 31%.

Также Гончарук поручил местной власти в течение зимы уменьшить платежки.

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