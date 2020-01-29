В Правительстве Гончарука сообщили, что наибольшее снижение по платежкам на отопление достигло 31%

Благодаря принятому Правительством Гончарука постановлению №1082, перерасчет платежек смогли провести уже 143 предприятия в 21 области Украины, а также в Киеве.

Такую информацию предоставили в Министерстве развития общин и территорий, сообщил Правительственный портал.

"Лидерами по количеству предприятий, которые снижают суммы за тепло, стали 6 областей. В Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Тернопольской и Харьковской областях все без исключения теплокоммунэнерго пересчитали платежки. Наибольшего процента перерасчета достигли в городе Вольнянск Запорожской области - здесь сумму в платежке снизили на 31%", - говорится в публикации.

Второе и третье место заняли поселок городского типа Межевая Днепропетровской области и город Белгород-Днестровский Одесской области, в них платежки снизились на 29% и 28% соответственно.

Напомним, что принятое правительством Гончарука постановление №1082 позволило органам местной власти и предприятиям теплокоммунэнерго осуществлять перерасчет.

"Размер перерасчета зависит в первую очередь от доли природного газа, стоимость которого удалось снизить Кабинету Министров Украины. Чем больше газа использует предприятие, тем больше возможный процент перерасчета. Но для производства тепла также могут использоваться уголь, пеллеты и другое", - указано в сообщении.