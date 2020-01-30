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30 января 2020, четверг, 21:36 14
Спорт 2020-01-30T21:36:18+02:00
Українські Новини
Международная организация по легкой атлетике намерена внести стандарты беговой обуви из-за конфликта с Nike

Международная организация по легкой атлетике намерена внести стандарты беговой обуви из-за конфликта с Nike

Елизавета Кесельман
Легкая атлетика, Бегуны, Спортивная обувь, Nike, World Athletics

Главная руководящая организация мировой атлетики (World Athletics) намерена установить стандарты для беговой обуви после конфликта с производителем спортивной обуви Nike. Об этом передает ВВС.

Отмечается, что  новая модель Nike, по мнению организации, нарушает правила спортивной конкуренции. Введение Nike технологии Vaporfly, якобы дает неравнозначное преимущество атлетам, которых спонсирует компания.

Исследование The New York Times показало, что бегуны, которые носили Nike Vaporfly, показывали результат в среднем на 4-5% лучше, чем те, у кого была "обычная" обувь. А пять лучших результатов на марафонах за всю их историю показали последние полтора года спортсмены, которые носили именно обувь Nike Vaporfly.

Согласно правилам World Athletics, модель обуви не должна предоставлять спортсменам неравнозначные преимущества, а любая модель обуви должна быть доступной для всех в духе универсальности атлетического спорта. 

Совет Всемирной легкой атлетики в настоящее время рассматривает рекомендации экспертов, а окончательное решение объявит в пятницу, 31 января.

Компания в ответ на обвинения заявила, что "уважает дух правил" Мировой легкой атлетики и добавила, что не разрабатывает обувь, которая им противоречит.

Как сообщали Українські Новини, ранее Nike совместно с MSCHF создали "святые кроссовки Иисуса Христа" с ладаном и святой водой из реки Иордан.

Также Nike создала коллекцию хиджабов и купальников для спортсменок-мусульманок.

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