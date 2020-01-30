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  • Японский миллиардер отменил поиски спутницы для полета на Луну
30 января 2020, четверг, 20:56 11
Мир 2020-01-30T20:57:16+02:00
Українські Новини
Японский миллиардер отменил поиски спутницы для полета на Луну

Японский миллиардер отменил поиски спутницы для полета на Луну

Елизавета Кесельман
Миллионеры, Миллиардеры, Поиск жены
Юсаку Маедзава: Фото: twitter/yousuck2020
Юсаку Маедзава: Фото: twitter/yousuck2020

Миллиардер из Японии Юсаку Маедзава резко отменил объявление о поиске спутницы для путешествия космическим кораблем Starship компании SpaceX в 2023 году. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"По личным причинам я вчера проинформировал AbemaTV о своем решении больше не участвовать в документальном фильме о сватовстве, поэтому просил об отмене шоу", - написал он.

Как отмечает миллиардер, на момент отмены поиска откликнулись почти 28 тысяч женщин.

Скриншот: twitter/yousuck2020Скриншот: twitter/yousuck2020

"Несмотря на мою искреннюю и честную решимость относительно шоу, часть меня все еще испытывала смешанные чувства относительно моего участия. Когда я думаю, что 27 722 женщины с искренними намерениями и смелостью использовали свое драгоценное время, чтобы подать заявку, я чувствую себя крайне расстроенным, чтобы прийти к выводу и проинформировать всех об этом моем эгоистичном решении", - добавил миллиардер.

Как сообщали Українські Новини, ранее немецкий мультимиллионер искал компанию, чтобы встретить Рождество в поместье за $5,6 млн.

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