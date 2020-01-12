Японский миллиардер объявил конкурс: ищет девушку для полета с ним на Луну

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава ищет спутницу для совместного полета на Луну. Необычное путешествие должно состояться уже в 2023 году. Об этом написал бизнесмен в своем Twitter

"Почему бы не стать первой женщиной, отправившейся на Луну. Полетели на Луну вместе со мной", - написал миллиардер.

Желающие могут подать заявки до 17 января. Окончательное решение Маэдзава-сан примет в конце марта после личного общения с отобранными конкурсантками.

Предприниматель кратко изложил перечень требований к своей будущей спутнице. Японец ищет незамужнюю девушку не старше 20 лет. Он отдаст предпочтение яркой и позитивно настроенной личности, которая со всей серьезностью отнесется к предполетной подготовке.

Житель островного государства рассчитывает, что совместный полет к естественному спутнику Земли в будущем перерастет в нечто большее. Он не исключает, что вояж станет отправной точкой для длительных романтических отношений. "Я хочу найти партнера на всю жизнь", - признался он.