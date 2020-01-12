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12 января 2020, воскресенье, 17:38 785
Общество 2020-01-12T17:38:55+02:00
Українські Новини
Японский миллиардер объявил конкурс: ищет девушку для полета с ним на Луну

Японский миллиардер объявил конкурс: ищет девушку для полета с ним на Луну

Ольга Фандорина
Юсаку Маэдзава, Миллиардеры
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Фото: The Wall Street Journal
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Фото: The Wall Street Journal

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава ищет спутницу для совместного полета на Луну. Необычное путешествие должно состояться уже в 2023 году. Об этом написал бизнесмен в своем Twitter

"Почему бы не стать первой женщиной, отправившейся на Луну. Полетели на Луну вместе со мной", - написал миллиардер.

Желающие могут подать заявки до 17 января. Окончательное решение Маэдзава-сан примет в конце марта после личного общения с отобранными конкурсантками.

Предприниматель кратко изложил перечень требований к своей будущей спутнице. Японец ищет незамужнюю девушку не старше 20 лет. Он отдаст предпочтение яркой и позитивно настроенной личности, которая со всей серьезностью отнесется к предполетной подготовке.

Житель островного государства рассчитывает, что совместный полет к естественному спутнику Земли в будущем перерастет в нечто большее. Он не исключает, что вояж станет отправной точкой для длительных романтических отношений. "Я хочу найти партнера на всю жизнь", - признался он.

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