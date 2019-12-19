подписаться на рассылку
23.2 23.5
25.65 26.2
˟
  • Новости
  • Мир
  • Немецкий мультимиллионер ищет компанию, чтобы встретить Рождество в поместье за $5,6 млн: заявки могут подавать взрослые до 70 лет
19 декабря 2019, четверг, 20:08 884
Мир 2019-12-19T20:45:19+02:00
Українські Новини
Немецкий мультимиллионер ищет компанию, чтобы встретить Рождество в поместье за $5,6 млн: заявки могут подават

Немецкий мультимиллионер ищет компанию, чтобы встретить Рождество в поместье за $5,6 млн: заявки могут подавать взрослые до 70 лет

Елизавета Кесельман
Новый год, Германия, Компания на новый год, Объявление
Фото:u-f.ru
Фото:u-f.ru

Карл Рейп, который является мультимиллионером, подал заявление в газету о поиске 10 друзей для того, чтобы вместе с ними встретить Новый год и Рождество. Об этом передает The Guardian.

Рейп, который заработал свое состояние на продаже охлажденного кофе, предлагает отпраздновать с ним Рождество в его поместье "Авакино", которое в последний раз оценивалось в $5,6 млн. Оно расположен в полутора часах езды от больших городов, между Тасмановым морем и рекой Авакино.

Объявление в газете вышло под названием "Жизнь в раю". Заявки могут подавать взрослые до 70 лет включительно.

"Гости могли бы жить в домах по два человека и собираться в винодельне на встречи и ужины. Если вам интересно жить в интересной компании, этот опыт может стать для вас чем-то совершенно новым", — написал в объявлении мультимиллионер.

Рейп также указал, что гости могут наслаждаться прогулками, рыбалкой, покупками, катанием на байдарках, плаванием, а также наблюдать за животными. Также гости могут привозить и своих лошадей — в имении есть конюшни.

В объявлении Рейп отмечает, что имеет опыт международного бизнеса, но всегда любил работать на фермах Германии. По его словам, на строительство Авакино ушло 10 лет упорного труда, теперь же он хочет поделиться этим раем с достойными людьми.

Как сообщали Українські Новини, ранее в интернете появилась вакансия "профессионального путешественника".

Также Королева Великобритании Елизавета II ищет директора по путешествиям на постоянную работу, который будет заниматься организацией авиаперелетов для королевской семьи.

Больше новостей о: Новый год Германия Компания на новый год Объявление

Архив
Новости
Рада ввела реестр педофилов: кто сможет получить к нему доступ 20:50
Андреевка. Фото: Радио Свобода
Рада разрешила вернуть галицкому селу Андреевка свое имя, декоммунизированному Вятровичем в Мармузовичи 20:43
Королева Елизавета II поставила приоритетом вывести Великобританию из Евросоюза 31 января 2020 года 20:36
Впервые в истории температура в Киеве подскочила до рекордных 15 градусов в декабре 20:30
Немецкий мультимиллионер ищет компанию, чтобы встретить Рождество в поместье за $5,6 млн: заявки могут подавать взрослые до 70 лет 20:08
больше новостей
Приложение Пенсионного Фонда. Фото: Facebook/Пенсионный Фонд
Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат 06:45 Инфографика
Курс доллара в Украине продолжает падать: что происходит с гривной 08:17
Лето подкралось незаметно: в среду в Украине будет до +15 тепла 21:00 Карта
Гривна продолжает расти в цене: рекордно низкий курс покупки доллара 06:00
"Газпром" готов компенсировать "Нефтегазу" $3 млрд путем принудительного взыскания арестованных активов, - источник 14:35
больше новостей
Скриншот: youtube/ Я-UA ТВ канал
В Украине объявили победителей в восьми номинациях антипремии "Академическое недостоинство - 2019" 21:32
Приложение Пенсионного Фонда. Фото: Facebook/Пенсионный Фонд
Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат 06:45 Инфографика
Лето подкралось незаметно: в среду в Украине будет до +15 тепла 21:00 Карта
Украинскую армию обучат вести бои в городах 18:56
Суд отменил Продану сообщение о подозрении в отмывании денег 16:28
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok