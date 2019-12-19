Немецкий мультимиллионер ищет компанию, чтобы встретить Рождество в поместье за $5,6 млн: заявки могут подавать взрослые до 70 лет

Немецкий мультимиллионер ищет компанию, чтобы встретить Рождество в поместье за $5,6 млн: заявки могут подават

Карл Рейп, который является мультимиллионером, подал заявление в газету о поиске 10 друзей для того, чтобы вместе с ними встретить Новый год и Рождество. Об этом передает The Guardian.

Рейп, который заработал свое состояние на продаже охлажденного кофе, предлагает отпраздновать с ним Рождество в его поместье "Авакино", которое в последний раз оценивалось в $5,6 млн. Оно расположен в полутора часах езды от больших городов, между Тасмановым морем и рекой Авакино.

Объявление в газете вышло под названием "Жизнь в раю". Заявки могут подавать взрослые до 70 лет включительно.

"Гости могли бы жить в домах по два человека и собираться в винодельне на встречи и ужины. Если вам интересно жить в интересной компании, этот опыт может стать для вас чем-то совершенно новым", — написал в объявлении мультимиллионер.

Рейп также указал, что гости могут наслаждаться прогулками, рыбалкой, покупками, катанием на байдарках, плаванием, а также наблюдать за животными. Также гости могут привозить и своих лошадей — в имении есть конюшни.

В объявлении Рейп отмечает, что имеет опыт международного бизнеса, но всегда любил работать на фермах Германии. По его словам, на строительство Авакино ушло 10 лет упорного труда, теперь же он хочет поделиться этим раем с достойными людьми.

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