Музей "Революции достоинства" выпустит комикс "История с Майдана"

Государственное учреждение "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства" намерен выпустить комикс "История с Майдана" ко Дню Героев Небесной сотни 20 февраля.

Об этом на пресс-конференции сообщила заведующая информационно-выставочного отдела Ольга Сало, передают Українські Новини.

"В феврале во время празднования Дня Героев Небесной сотни будет презентация графической новеллы "История с Майдана", издание сделано в формате комикса и рассчитано на подростков", - сказала она.

Сало добавила, что музей-мемориал планирует сделать информацию о Майдане не только поучительно-организаторской, но и интересной для подростков, чтобы привлечь внимание молодой аудитории.

Как сообщали Українські Новини, Государственное учреждение "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства" собрал около 4 тыс. экспонатов времен событий Майдана.

Ранее музей-мемориал "Революции достоинства" объявил повторный тендер на реконструкцию аллеи Героев Небесной сотни.