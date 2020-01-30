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30 января 2020, четверг, 20:40 19
Общество 2020-01-30T20:41:30+02:00
Українські Новини
Музей "Революции достоинства" выпустит комикс "История с Майдана"

Музей "Революции достоинства" выпустит комикс "История с Майдана"

Анна Рудык
Евромайдан, Небесная сотня, Герои Небесной сотни, Музей Революции Достоинства
Евромайдан
Евромайдан

Государственное учреждение "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства" намерен выпустить комикс "История с Майдана" ко Дню Героев Небесной сотни 20 февраля.

Об этом на пресс-конференции сообщила заведующая информационно-выставочного отдела Ольга Сало, передают Українські Новини.

"В феврале во время празднования Дня Героев Небесной сотни будет презентация графической новеллы "История с Майдана", издание сделано в формате комикса и рассчитано на подростков", - сказала она.

Сало добавила, что музей-мемориал планирует сделать информацию о Майдане не только поучительно-организаторской, но и интересной для подростков, чтобы привлечь внимание молодой аудитории.

Как сообщали Українські Новини, Государственное учреждение "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства" собрал около 4 тыс. экспонатов времен событий Майдана.

Ранее музей-мемориал "Революции достоинства" объявил повторный тендер на реконструкцию аллеи Героев Небесной сотни.

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