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30 січня 2020, четвер, 18:50 152
Кабмін 2020-01-30T18:58:26+02:00
Українські Новини
Українці мають платити менше. Гончарук доручив місцевій владі протягом зими зменшити платіжки

Українці мають платити менше. Гончарук доручив місцевій владі протягом зими зменшити платіжки

Павло Твердохліб
Олексій Гончарук, Кабмін, опалення
Олексій Гончарук. Фото: КМУ
Олексій Гончарук. Фото: КМУ

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив органам місцевої влади протягом січня та лютого ще зменшити платіжки на опалення.

Про це він заявив під час селекторної наради з регіонами.

"Уряд провів серйозну роботу для зниження вартості платіжки на опалення, завдяки чому вже 143 підприємства здійснили перерахунок у 21 області та місті Києві. Як результат - за грудень люди отримали ціну в платіжках до 30% меншою. Проте опалювальний сезон ще триває. Тож у січні та лютому місцева влада ще має докласти зусиль, щоб українці платили менше за тепло", - сказав голова уряду.

За його словами, Кабінет Міністрів України вже запровадив усі необхідні механізми та інструменти для того, щоб місцева влада та підприємства теплокомуненерго могли знизити платіжки.

"Всі необхідні механізми для цього уряд надав. Об’єктивно зараз ціна газу нижча, ніж в аналогічний період торік. Зокрема, це результат прозорого ринкового ціноутворення", - зазначив прем'єр.

Він також додав, що вдячний представникам місцевої влади, які вже доклала всіх зусиль, щоб відбулося зменшення платіжки, та закликав всіх інших приєднатися до цього процесу якнайшвидше.

"Дякую місцевій владі в тих областях, де відбулося перерахування тарифів. Ті представники на містах, які досі цього не зробили - закликаю активно долучитись до процесу", - підсумував Олексій Гончарук.

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